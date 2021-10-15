مفاجاة 2022 تنزيل واتساب بلس الذهبي إصدار v9.85 الأحدث بمزايا خارقة

يبحث الكثيرون من محبي واتساب عن آخر إصدار وأحدثها لما له من إمكانيات ومزايا هي الأفضل من سابقيها من إصدارات واتساب وجاء واتساب الذهبي الأحدث بينهم وله من المزايا العديدة والتي تجعله قنبلة الإصدارات لتطبيق واتساب الذهبي والأحدث والأميز على الإطلاق، واليوم مقالي عن كيفية تثبيت النسخة الأحدث والإصدار الأخير 2022 لكي تتعرف مزاياه العديدة ومن خلال موقع ثقفني الأشهر بين المواقع نوضح التفاصيل، واتساب الذهبي هو تطبيق معدل من WhatsApp الرسمي ويتميز بمزايا إضافية تتم عن طريق إضافة بعض الجمل البرمجية في الكود المصدري في WhatsApp الأصلي الواتساب الذهبي يتم تعديله بمزايا خرافية وهذه التعديلات طبعا تتم من قبل مطورين مؤهلين تأهيلا عاليا في التعامل مع برمجة تطبيقات الأندرويد ونقدم لكم نسخة نظيفة وآمنة ولا تواجه أي مشاكل و نختبرها بشكل مكثف لضمان جودتها تحميل 2022 WhatsApp Gold,يتم تحديثه بشكل دوري ومجاني، والنسخة تعمل بدون أي حظر 100٪ على التجربة الشخصية ولا داعي للقلق، وهي نسخة متوفرة لأجهزة iPhone و Blackberry و Windows Phone و Android و Nokia ، التطبيق يتيح لك المراسلة بين هذه الهواتف، ومن خلال التطبيق يمكنك إضافة عدد مختلف من الأرقام في نفس الهاتف دون التعرض لمشكلة الحجب التي يمكن كشفها عند استخدام رقمين في تطبيق واتساب العادي ، كما أن التطبيق آمن تمامًا على الهاتف وليس به أي مخالفات أومشكلات.

تعريف وإمكانيات واتساب الذهبي 2022WhatsApp Gold : يتوفر تطبيق واتساب الذهبي بنسخة 9.85. ولقد تم تمديد النسخة لعام 2022. كما يصل حجم التطبيق على هاتفك المحمول إلى 47.69 ميجا بايت فقط. يعمل تطبيق الواتس الذهبي على معظم أجهزة الأندرويد.