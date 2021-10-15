نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ترددات نايل سات 2022 وتعرف على التردد السحري لتنزيل أكثر من 1400 قناة فضائية بتردد واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتغير كل فترة بعض الترددات على النايل سات ويبحث الكثيرون عن أحدث الترددات للقنوات المختلفة، واليوم ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفنى المفضل سوف نعرض لكم أحدث الترددات والتغيرات التي حدثت للقنوات الفضائية وسوف نعرض لكم التردد السحرى والذى يحتوى على أكثر من 1000 قناة، وكذلك نقدم لعشاق الدراما أحدث ترددات القنوات الدرامية على النايل سات سواء كانت القنوات التي تقدم المحتوى التركي المدبلج أو القنوات التي تقدم المحتوى الهندي أو القنوات الدرامية المصرية والتي يتابعها الكثير من كل أرجاء الوطن العربي خاصة دول الخليج، وتقدم القنوات الدرامية محتوى جيد يجذب كل الأسر العربية لمتابعتها والالتفاف حول شاشة التليفزيون في رمضان وفي طول أيام السنة، وكذلك القنوات المحببة للشعب المصري خاصة والعرب عامة مثل قنوات الأطفال و القنوات الدينية، القنوات الترفيهية والعديد من القنوات الأخرى.

استقبال التردد السحري لتنزيل جميع القنوات الفضائية:



تستطيع من خلال هذه الترددات تنزيل الآلاف من القنوات الفضائية المتنوعة و توفير الوقت والجهد من تنزيل تردد كل قناة على حدى، والترددات السحرية هي:

التردد الأولى:

التردد:11471.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني:

التردد: 10758.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثالث:

التردد: 12054.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل التردد السحري على جهازك الريسيفر:

لكي تستطيع الحصول على الالاف من القنوات الفضائية من خلال هذا التردد السحري ومن من خلال هذه الترددات ستحصل على جميع القنوات الفضائية المفضلة لك من القنوات الإخبارية، الكرتونية، الدينية وكل ما تحتاجة، ولكي تشاهد هذه القنوات اتبع هذه الخطوات التالية:

أولاً عليك مسح كافة القنوات الفضائية المتواجدة على الريسيفر. ثم الدخول الى اعدادات الريسيفر. اختيار القائمة الرئيسية، ثم النقر على بحث الشبكة. ثم عليك اختيار القمر الصناعي وهو النايل سات. قم بكتابة إحدى هذه الترددات السحرية. ثم الضغط على بحث. انتظر قليلًا حتي يتم تنزيل القنوات على الريسيفر.

تردد جميع قنوات الدراما التركية والهندية على النايل سات:

تردد قناة DRAMA ALWAN “دراما الوان” على النايل سات “11585” (V) ومعدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 7/8. تردد قناة Mbc Bollywood “ام بي سي بوليوود” على النايل سات “11470” (V) ومعدل الترميز 27490. تردد قناة MIX “ميكس” على النايل سات “11939” (V) ومعدل الترميز 27490. تردد قناة “حكاية هندي” على النايل سات “11179” (H) ومعدل الترميز 27500. تردد قناة “سهر هندي” على النايل سات “11179” (H) ومعدل الترميز 27500. تردد قناة “الفجر” على النايل سات “10921” (V) ومعدل الترميز 27490.

تردد جميع قنوات الدراما المصرية والعربية على النايل سات:

قناة نايل دراما تردد “11841” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة بانوراما دراما 1 تردد “12053” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة بانوراما دراما 2 تردد “12053” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة صدى البلد دراما “11823” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة النهار دراما تردد “11784” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة سي بي سي دراما تردد “11784” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة إم بي سي دراما تردد “11470” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة 12 العراقية تردد “10604” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الفجر الجزائرية تردد “12034” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة الوطنية التونسية 2 تردد “11900” ومعدل الترميز 27500(V). قناة البرنس دراما تردد “11179” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الساعة دراما تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة اليوم دراما تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الحياة مسلسلات تردد “11784” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة زلزال مسلسلات تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة آبل مسلسلات تردد “11179” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة دوللي مسلسلات تردد “10872” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الشاشة مسلسلات تردد”12563″ ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الساعة مسلسلات الحمراء تردد “10872” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة آبل حكايات تردد “11179” ومعدل الترميز 27500 (H). قناة فاميلي حكايات تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة بانوراما يوم تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة زلزال اليوم تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V). قناة الساعة اليوم “10872” ومعدل الترميز 27490 (V). قناة زلزال دراما الزرقاء تردد “12563” ومعدل الترميز 27500 (V).

استقبال تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports

تردد قناة أون تايم سبورت1

التردد: 11861.

الإستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الدقة: HD.

تردد قناة أون تايم سبورت 2