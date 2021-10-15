نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استرجاع رسائل الواتس اب WhatsApp المحذوفة بدون برامج للاندرويد في المقال التالي
طريقه استرجاع رسائل الواتس اب المحذوفة يهتم بها العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن كيفيه إعادة الصور والفيديوهات والرسائل التي تم حذفها من الواتساب ولم يقوم الشخص بعمل نسخ لها قبل الحذف، حيث يمكن الآن بكل سهوله استعاده الصور والمعلومات من خلال الواتساب، الذي يعتبر من اهم التطبيقات الشهيرة الخاصة بالمراسلة والتي يمكن أن يستخدمها العديد من الأشخاص في التواصل مع الأهل والاصداقاء، وإرسال الصور والفيديوهات المختلفة.
طريقة استرجاع رسائل الواتس اب المحذوفة
يمكن للشخص أن يقوم باسترجاع شات الواتس اب المحذوفة عن طريق استخدام الهاتف نظام الاندرويد حيث أن ملفات محادثات الواتساب تكون مخزنه في الهاتف ويمكن استخدام استرجاعها عن طريق الإعدادات التي توجد في الجوال:
- حيث يقوم المستخدم في الدخول على إدارة الملفات ويبحث بعد ذلك على ملف الواتساب من خلال معلومات التطبيق الذي قام الشخص بتنزيله علي الموبايل
- سيجد بعد ذلك جملة مسح الملفات وعليه أن يقوم بحذف بيانات تطبيق
- حيث يضغط عليها ويقوم الهاتف بعد ذلك بحذف المعلومات التي تم تخزينها على التطبيق
- ثم بعد ذلك يتجه الشخص الى الصفحة الرئيسية للهاتف
- ويقوم بتحميل التطبيق من جديد ثم يثبته ويفتحه وسوف تظهر له في الحال رسالة للترحيب
- يضغط عليها موافق ثم ينتقل إلي الخطوة التالية وهي إضافة رقم الهاتف
- وبعد ذلك سوف يقول له تطبيق انه توجد نسخه احتياطيه على الهاتف عليه أن يقون باستعادتها
- وبذلك يكون التطبيق من استرجاع كافه الملفات والصور والفيديوهات التي تم حذفها قبل ذلك
تفعيل النسخ الاحتياطي لاستعاده الصور والرسائل المحذوفة
يمكن من خلال هذه الخطوات يتمكن الشخص من استعاده النسخ الاحتياطي من الرسائل المحذوفة ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:
- يتم دخول المستخدم إلى تطبيق الواتساب علي الموبايل
- بعد ذلك يفتح الإعدادات الموجودة في التطبيق
- ثم يقوم المستخدم باختيار النسخ الاحتياطي
- يقوم بعدها بالدخول على جوجل درايف
- يتم تفعيل خاصيه النسخ سوف تظهر أمام المستخدم عدد من الاختيارات حيث يختار الفترة التي يقوم من خلالها عمل نسخ احتياطي تكون يوميا أو فتره أسبوعية أو شهريه
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة استرجاع رسائل الواتس اب WhatsApp المحذوفة بدون برامج للاندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.