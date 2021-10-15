نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة Call Of Duty الخرافية للاندرويد والايفون ومتطلبات لعبة كول اوف ديوتي للتشغيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Call Of Duty ، وبالعربية لها مسميات أخري مثل (كول اوف ديوتي، كولف ديوتي) وهي إحدى ألعاب الرويال باتل القتالية حيث تم إصدار هذه اللعبة المشوقة في عام 2003. ولكن منذ إصدارها كانت تعمل علي أنظمة الكمبيوتر فقط. وفي السنوات الأخيرة تم إصدارها لتعمل علي أنظمة الجوالات المختلفة. حيث حازت علي شهرة واسعة ونجاح باهر. حيث جاء نجاح هذه اللعبة بسبب واقعيتها الخرافية وجودة التصميم والتي تنافس لعبة ببجي في الألعاب القتالية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض كيفية تثبيت لعبة كول أوف ديوتي للاندرويد والايفون. كما سنستعرض متطلبات اللعبة وكيفية لعبها وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور التالية.

كيفية تثبيت لعبة Call Of Duty للاندرويد والايفون

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أنه تم إصدار هذه اللعبة نسخة الكمبيوتر فقط وفي السنوات الماضية تم إصدارها لأنظمة الجوالات المحمولة والأجهزة اللوحية. ولتثبيت اللعبة يجب إتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول أولا عبر جوالك المحمول علي متجر جوجل بلاي.

ثم يجب كتابة أسم لعبة كول اوف ديوتي موبايل في البحث.

في البحث. سوف تظهر اللعبة في النتيجة الأولي يجب النقر علي لعبة كول اف ديوتي .

. كما يجب النقر علي تثبيت وسوف تضاف إلي جوالك بنجاح.

أما بالنسبة لتثبيت اللعبة علي الأيفون. فيجب الدخول علي apple store. وإتباع الخطوات السابقة لتثبيتها بنجاح.

متطلبات تشغيل لعبة Call Of Duty

لتثبيت لعبة كول اوف ديوتي بنجاح علي جوالك الخاص يجب أن يتوافر في جوالك المتطلبات التالية لتشغيلها بطريقة سلسة دون صعوبات أو توقف.

يجب أن يكون إصدار الاندرويد لا يقل عن اندرويد 8.0.1.

كما يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائية 2 جيجا للإصدار اللعبة القديم والإصدار الحديث يجب أن تعمل علي 4 جيجا ذاكرة عشوائية.

سعة تخزين داخلية في الجوال لا تقل عن 2 جيجا بايت وننصح أن تكون اكثر من 2 جيجا.

ولجوالات الايفون يجب أن لا تقل عن إصدار ios 9. لتشغيلها بدون مشاكل.

كيفية لعب كول أوف ديوتي موبايل

بعد تثبيت اللعبة وفتحها علي الجوال فهناك نظامين للعبة نظام اللعب متعدد اللاعبين ونظام الباتل رويال، ولكن نظام الباتل رويال لا فتح في أول اللعب فهو مستوي خاص يتم فتحه بعد لعب 10 مستويات لفتح هذا النظام.

النظام المتعدد هو نظام كبير به أنظمة أخري داخلية حيث ينقسم لهذه الأقسام ( Team Death Match ، front line ، hard point.

أما بالنسبة لنظام باتل رويال فهي تكون علي شكل معركة كبيرة. حيث تبدأ لعبة كول اوف ديوتي بنزول اللاعبين لأرض المعركة ولكن هنا الأختلاف. حيث ينزل كل لاعب ومعه الذخيرة والأسلحة عكس لعبة ببجي موبايل ولعبة فورت نايت والتي يجب علي اللاعب أن يقوم بالبحث عن أسلحته ثم يقوم باللعب لذلك ننصح بلعب هذه اللعبة الرائعة أنها حقا أفضل من ببجي وفورت نايت.

عزيزي القارئ بقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة Call Of Duty للاندرويد والايفون. كما أستعرضنا لكم أيضا متطلبات تشغيل لعبة كول اوف ديوتي وكيفية لعبها. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.