نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح 3 حسابات واتس اب مختلفين في نفس الوقت على هاتفك الذكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يقوم باستخدام تطبيق الواتس اب، فمنذ ظهور هذا البرنامج وانهالوا عليه أصحاب الهواتف الذكية. وذلك لعدة أسباب منها سهولته وشموله، ولكن من المتعارف عليه أنه لا يمكن أن تقوم بفتح أكثر من حساب واحد فقط على الواتس اب، ولكننا جئنا لكم اليوم بحيلة جديدة لفتح ثلاث حسابات على الواتس اب بكل سهولة، عليكم فقط بمتابعة هذا المقال.

طريقة فتح 3 حسابات واتس اب

تعتمد طريقتنا لفتح ثلاث حسابات مختلفة على هاتف ذكي واحد سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو بنظام الـ IOS الخاص بالايفون على تحميل أكثر من تطبيق واتس اب مختلفين مثل

تطبيق الواتس اب العادي.

برنامج الواتس اب الخاص برجال الأعمال، وهو مشهور باسم واتس اب الأعمال.

وأخيرًا تطبيق الواتس اب الذهبي.

فمن السهل أن تبدأ بتحميل تلك البرامج التي ذكرناها آنفًا على هاتف واحد، حيث يرجع ذلك إلى كون كل برنامج منهم مختلف في الإعدادات الخاصة به وبالطبع المزايا الموجودة في كل برنامج منهم.

تحميل برنامج الواتس اب العادي

تطبيق الواتس اب العادي هو واحد من ضمن البرامج التي تكون مثبتة مسبقًا على أي هاتف جديد، ولكن إذا قمت بإزالته لأي سبب فإنك تستطيع أن تقوم بتحميله فور الضغط على

تحميل برنامج واتس اب الأعمال

هذا التطبيق مجاني وعن طريق تستطيع أن تقوم بإدخال رقم الهاتف الثاني لفتح حساب آخر على الواتس اب على نفس الهاتف، فعن طريق اختيار نوع نظام الهاتف تستطيع أن تقوم بتحميل برنامج واتس اب الأعمال بكل بساطة

تحميل تطبيق الواتس اب الذهبي

هذا التطبيق هو تطبيق مطور عن الواتس اب العادي، له العديد من المميزات وتستطيع أن تقوم بتجربة تلك المميزات بنفسك فور تحميلك له من المتاجر المختلفة الموجودة على هاتفك الذكي، وبعدما أن تقوم بتحميل هذا البرنامج عليك بإدخال رقم الهاتف الثالث الذي تريده أن يعمل عليه هذا البرنامج، وبهذا تكون قد استطعت أن تمتلك ثلاث حسابات مختلفة على نفس الهاتف الذكي الخاص بك.