سعر ومواصفات موبايل إنفينيكس “Infinix Note 11 Pro” الجديد وكاميرات فائقة الدقة

شركة Infinix رسميًا سلسلتها الجديدة والتي هي من نوعية نوت Note 11 ومن أشهر هذه الأنواع هي هاتف Infinix Note 11 Pro ، وهو هاتف متميز، كما أن هذا الهاتف له سعر وكذلك مواصفات مثالية ، والهاتف الجديد له ألوان مميزة مثل اللون الرمادي والأخضر والأزرق ، وهذا الهاتف هو مصنوع من البلاستيك وذلك بالنسبة للظهر وكذلك الإطارويدعم شبكات الاتصالات جميعها، ويحمل الهاتف الجديد بطاقة nano-SIM لبطاقتي SIM منفصلتين.

مواصفات Infinix Note 11 Pro

يتميز هاتف Infinix Note 11 Pro بأن له شاشة IPS LCD وهي حجمها 6.95 بوصة ، والشاشة بدقة 1080 × 2460 بكسل (FHD +) ، وسنري أن أبعاد الشاشة الخاصة بهذا الموبايل 20.5: 9 ، كما أنه سنجد معدل تحديث في الموبايل 120 هرتز في الثانية، وبالنسبة للمعالج الخاص بهذا الموبايل هو ميديا ​​تيك هيليو G96 النواة وذلك بدقة تصنيع 12 نانومتر ، وبالنسبة لمعالج رسوميات Mali-G76 MC4

الذاكرة الداخلية لهذا الموبايل حجمها 128 جيجابايت النوع الخاص بذاكرة الرامات هي LPDDR4x ذاكرة التخزين هي UFS 2.2 أبعاد الجهاز. : 73.1 الطول 1م – العرض 78.4 مم – السماكة 8.7 مم ، يزن حوالي 190 جرام

نظام التشغيل والواجهة والكاميرا



هو أندرويد 11 كما أننا سنجد أن واجهة المستخدم لهذا الموبايل ستكون هي XOS 10 وبالنسبة الكاميرا الخاصة بالجهاز هي كالآتي



تبلغ دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية 1.24 مرة أكبر من دقة المستشعر الخلفي الرئيسي. الأصل: الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل بدقة 24 ميجابكسل

نجد أن الكاميرا الرئيسية الخلفية لهذا الجهاز ستكون بدقة 64 ميجابكسل.

بينما نجد الكاميرا الثانية هي ستكون بدقة 13 ميجابكسل.

وستكون الكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل

وبالنسبة للكاميرا الأمامية للسيلفي فسنجد أن دقتها 16 ميجابكسل

وهي تدعم التصوير الليلي

حيث سيكون تصوير الفيديو في هذا الموبايل بدقة 1440P 2K بطارية موبايل إنفينيكس نوت 11 برو قوة شحن البطارية بها هو سعة 5000 مللي أمبير، حيث تدعم هذه البطارية الشحن السريع والذي نجده في قوة 33 واط.

سعر إنفينيكس نوت 11 برو

ويتبقى أن نعرف سعر موبايل Infinix Note 11 Pro ، حيث أن الشركة المصنعة لهذا الموبايل قد أعلنت عن أن سعره حولي 270 دولار أمريكي. وفي بعض الدول العربية كالتالي: