نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات موبايل إنفينيكس “Infinix Note 11 Pro” الجديد وكاميرات فائقة الدقة في المقال التالي
شركة Infinix رسميًا سلسلتها الجديدة والتي هي من نوعية نوت Note 11 ومن أشهر هذه الأنواع هي هاتف Infinix Note 11 Pro ، وهو هاتف متميز، كما أن هذا الهاتف له سعر وكذلك مواصفات مثالية ، والهاتف الجديد له ألوان مميزة مثل اللون الرمادي والأخضر والأزرق ، وهذا الهاتف هو مصنوع من البلاستيك وذلك بالنسبة للظهر وكذلك الإطارويدعم شبكات الاتصالات جميعها، ويحمل الهاتف الجديد بطاقة nano-SIM لبطاقتي SIM منفصلتين.
مواصفات Infinix Note 11 Pro
يتميز هاتف Infinix Note 11 Pro بأن له شاشة IPS LCD وهي حجمها 6.95 بوصة ، والشاشة بدقة 1080 × 2460 بكسل (FHD +) ، وسنري أن أبعاد الشاشة الخاصة بهذا الموبايل 20.5: 9 ، كما أنه سنجد معدل تحديث في الموبايل 120 هرتز في الثانية، وبالنسبة للمعالج الخاص بهذا الموبايل هو ميديا تيك هيليو G96 النواة وذلك بدقة تصنيع 12 نانومتر ، وبالنسبة لمعالج رسوميات Mali-G76 MC4
- الذاكرة الداخلية لهذا الموبايل حجمها 128 جيجابايت
- النوع الخاص بذاكرة الرامات هي LPDDR4x
- ذاكرة التخزين هي UFS 2.2
- أبعاد الجهاز. : 73.1 الطول 1م – العرض 78.4 مم – السماكة 8.7 مم ، يزن حوالي 190 جرام
نظام التشغيل والواجهة والكاميرا
هو أندرويد 11 كما أننا سنجد أن واجهة المستخدم لهذا الموبايل ستكون هي XOS 10 وبالنسبة الكاميرا الخاصة بالجهاز هي كالآتي
- تبلغ دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية 1.24 مرة أكبر من دقة المستشعر الخلفي الرئيسي. الأصل: الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل بدقة 24 ميجابكسل
- نجد أن الكاميرا الرئيسية الخلفية لهذا الجهاز ستكون بدقة 64 ميجابكسل.
- بينما نجد الكاميرا الثانية هي ستكون بدقة 13 ميجابكسل.
- وستكون الكاميرا الثالثة 2 ميجابكسل
- وبالنسبة للكاميرا الأمامية للسيلفي فسنجد أن دقتها 16 ميجابكسل
- وهي تدعم التصوير الليلي
- حيث سيكون تصوير الفيديو في هذا الموبايل بدقة 1440P 2K
بطارية موبايل إنفينيكس نوت 11 برو قوة شحن البطارية بها هو سعة 5000 مللي أمبير، حيث تدعم هذه البطارية الشحن السريع والذي نجده في قوة 33 واط.
سعر إنفينيكس نوت 11 برو
ويتبقى أن نعرف سعر موبايل Infinix Note 11 Pro ، حيث أن الشركة المصنعة لهذا الموبايل قد أعلنت عن أن سعره حولي 270 دولار أمريكي. وفي بعض الدول العربية كالتالي:
- سعر موبايل Infinix Note 11 Pro في مصر: 4200 جنيه.
- سعر موبايل Infinix Note 11 Pro في السعودية: 1000 ريال.
- سعر موبايل Infinix Note 11 Pro في المغرب: 2400 درهم.
- سعر موبايل Infinix Note 11 Pro في الجزائر: 36900 دينار.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات موبايل إنفينيكس “Infinix Note 11 Pro” الجديد وكاميرات فائقة الدقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.