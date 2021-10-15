نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي في 30 ثانية مجانا مدي الحياة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي، حيث يعتبر سوق بلاي الأمريكي الممتلئ بالتطبيقات والبرامج المجانية والمدفوعة اهو أحد أهم وأفضل متاجر تحميل البرامج والألعاب والتطبيقات، فنجد الكثير من أبناء الوطن العربي يعاني كثيرا من عدم وجود تطبيقات وألعاب محددة في جوجل بلاي العربي، لذا كان هذا محور حديثنا اليوم عبر هذا المقال والذي نكشف فيه العديد من الطرق البسيطة التي تمكنك من تحويل جوجل بلاي العربي إلي أمريكي في وقت لا تستغرق منك اكثر من 30 ثانية من اجل التمتع بالخدمات والمزايا العديدة فور تحويل Google play الخاص بك إلى أمريكي.

كما نجيب على تساءل الكثيرون عن الفائدة التي تعود علينا من تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي مدي الحياة أجابه هذا السؤال هي محور حديثنا في هذا المقال الذي سنوضح فيه عبر موقع ثقفني سلسلة متنوعة من الفقرات مبسطة للغاية، لذا نبدأ بالمقدمة في الفقرة التالية.

مع انتشار الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد اصبح والتي تجدها في ايدي الصغير والكبير في كل بيت اصبح متجر جوجل هو الماركة في نظام الاندرويد التي تجد فيه كل ما تجتاحه من ألعاب مثل فري فاير free fire وبرامج وتطبيقات، ولكن في المتجر العربي بشكل خاص تواجهك مشكلة كبيرة في تحميل الألعاب والتطبيقات وهي رسالة (هذا العنصر غير متوفر) وكلنا يعلم أن هذه الرسالة تمنعك من الوصول إلي التطبيق أو اللعبة التي تبحث عنها إلا إذا كنت تعيش في دول أمريكا، من هنا جاءت فكرة تغيير سوق بلي إلى أمريكي بدون برنامج وبخطوات بسيطة نوضحها إليكم.

طريقة تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي

تغيير جوجل بلاي من عربي إلي أمريكي لم تعد صعبه كما يظن البعض، تكمن خطوات تغيير GOOGLE PLY الخاص بك إلى أمريكي أصبحت سهله للغاية، ليستفيد الراغبون في تحميل التطبيقات والبرامج التي كان من المستحيل تحميلها من قبل مثل (سناب شات، جواهر فري فاير، ألعاب كلاش اوف كلانس، بيجي pubg) علي سبيل المثال لا الحصر، كما ستتغلب علي العديد من مشاكل جوجل بلاي التي كانت تعوقك في الماضي.

الفرق بين متجر بلاي العربي والمتجر الامريكي

ربما لا تجد فرق بين متجر بلاي العربي والمتجر الامريكي في دفع الاموال فكلاهما مجانا ولكن في الحقيقة يوجد فرق جوهري بين الاثنين الا وهو اتاحت المتجر الامريكي جميع التطبيقات فيما يعد متجر بلاي العربي عاجز عن اضافة كافة التطبيقات التي يرغب بها الكثيرون، فيما تجد بالمتجر الامريكي توافر جميع الكتب المجانية التي قد لا يمكنك رؤيتها في المتجر العربي اذافة علي ذلك البرامج التلفزيونة والجواهر المجانية التي تجدها في المتجر الامريكى والتي من الصعوبة ان تجدها في المتجر العربي لذا كان واحب علينا توضيح الفرق قبل شرح الية تحويل المتجر العربي الي امريكى.

خطوات تغيير جوجل بلاي العربي إلي أمريكي

فتح هاتف جوالك والضغط علي الضبط. اختيار مدير التطبيقات. الضغط علي متجر GOOGLE PLAY. الضغط علي الاتصالات. الضغط علي (المزيد من ضبط الاتصال). الضغط علي علامة(+) اضافة VPN. القيام بتسجيل أي اسم في خانة تعديل شبكة VPN. اختيار النوع PPTP. تكتب في عنوان الخادم (usvpn.newfreevpn.com). القيام بالضغط علي علامة التشفير. الضغط علي التوصيل الجديد. القيام بوضع اسم المستخدم (FREE) تسجيل كلمة المرور الخاصة بك. الضغط علي حفظ ثم النقر علي توصيل. في النهاية قم بفتح تطبيق جوجل بلاي.

بعد انتهاء الخطوات السابقة ستلاحظ انك قمت بعمل تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي مجانا في وقت لا يتجاوز الدقيقة علي اقصي تقدير أو 30 ثانية بالضبط.

تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي باستخدام البرامج

تستطيع عزيزي القارئ أن تقوم بتحويل جوجل بلاي إلي أمريكي من خلال تحميل برنامج سايفون ثم قيام بإزالة متجر جوجل بلاي الموجود على هاتفك المحمول ثم استخدام برنامج سايفون وتسجيل البيانات المطلوبة ثم إتباع التالي:

الدخول إلي الإعدادات ومنها الدخول على التطبيقات. إختيار جوجل بلاي ثم محو البيانات. بعد الإنتهاء من إزالة البيانات استخدم VPN لتحويل متجرك إلي أمريكي.

تحديث جديد: حول ألية تغيير جول بلاي من عربي إلي امريكي

بناء علي تساؤلات الكثيرين قمنا كما وعدناكم بإضافة تحديث جديد للقراء الأعزاء والذي نوضح فيه الكثير من التساؤلات والتي جاءت كالتالي:

هل في حالة تحويل المتجر إلي أمريكي يجب القيام بشراء لعبة مثل فري فاير أو تطبيق اخر؟ أولا في أثناء عملية تحويل المتجر نعم سيتطلب منك شراء لعبة أو تطبيق ولكن لا داعي للقلق فلن يتم دفع أي أموال فان طريقة الدفع المطلوبة هي طريقة افتراضية تتخطي هذه المرحلة باتباع التالي: (اختيار اللعبة المدفوعة ثم الضغط علي كلمة الدفع واختيار طريقة دفع جديدة مثل بطاقة الائتمان ثم تقوم بإضافة البيانات التي قمت بها أثناء عملية التسجيل) ونوضح لكم في النقطة الثانية كيفية تسجيل بيانات الماستر كارد.

أو تطبيق اخر؟ أولا في أثناء عملية تحويل المتجر نعم سيتطلب منك شراء لعبة أو تطبيق ولكن لا داعي للقلق فلن يتم دفع أي أموال فان طريقة الدفع المطلوبة هي طريقة افتراضية تتخطي هذه المرحلة باتباع التالي: (اختيار اللعبة المدفوعة ثم الضغط علي كلمة الدفع واختيار طريقة دفع جديدة مثل بطاقة الائتمان ثم تقوم بإضافة البيانات التي قمت بها أثناء عملية التسجيل) ونوضح لكم في النقطة الثانية كيفية تسجيل بيانات طريقة ملي بيانات الماستر كارد للقيام بتحويل جوجل بلاي الي امريكي؟ تتم هذه الطريقة من خلال تحديد التالي(رقم البطاقة تقوم بكتابة أي 16 رقم، الرقم السري تكتب أي 3 أرقام، اسم حامل البطاقة اكتب أي اسم، الرمز البريدي 96308، البلد الولايات المتحدة الأمريكية) وننوه أن هذه البطاقة افتراضية ليست بها أي أغراض اخري سوي تحويل جوحل بلاي العربي إلى أمريكي فقط للاستفادة من الألعاب والبرامج أو التطبيقات التي ترغب بها.

مميزات تحويل المتجر العربي

اهم مزايا تحويل جوجل بلاي من عربي إلي أمريكي أو دولة أوروبية هو الخيارات المتعددة في المتجر الجديد الغير موجودة بالمتجر العربي والتي أبرزها البرامج المجانية التي تعتمد علي في الأساس علي الإعلانات التي أسعارها مرتفعة بشكل طبيعي عند الغرب لذا تتزايد الأهمية في ذلك ونجد عندنا في العرب الكثيرون ممن يلعبون ببجي أو فري فاير أو احد الألعاب الإلكترونية المختلفة التي تحتاج عمليات شحن تتم من خلال تجميع النقاط في التطبيقات يتوجهون إلي المتجر الأمريكي لارتفاع أسعار النقاط في التطبيقات المتاحة علي المتاجر الإلكترونية.

تحويل متجر ابل إلي أمريكي

كي تتمكن من آلاف المزايا التي يمنحها المتجر الإلكتروني الأمريكي قم بالدخول إلي الإعدادات ثم التوجه إلي اسمك من الوسائط والمشتريات، بعدها عليك بالدخول إلي عرض الحساب، ثم الضغط على البلد أو المنطقة، قم الان بتغيير البلد بعد الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط الموافقة مرة أخري

لذا نختم معكم مقالنا وننتظر تعليقاتكم حول ألية تحويل جوجل بلاي إلي أمريكي والمشاكل التي واجهتكم.