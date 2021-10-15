نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تردد قناة زي الوان الجديد 2021 لمشاهدة أجدد المسلسلات الهندية المترجمة في المقال التالي
لا زال البحث مستمر في الساعات القليلة الماضيه حول أحدث الترددات، وذلك بعد قيام العديد من القنوات الفضائية وتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحديث جودة الصوت والصورة، الى جانب إضافة بعض التقنيات الحديثة من أجل مشاهدة أفضل لجميع المتابعين، وقد قامت إدارة قناة زي الوان لتحديث ترددها في الفتره الأخيرة، وهو ما سنقوم بتوضيح اليكم فى هذا المقال عبر موقع ثقفني الاخباري.
تردد قناه زي الوان الجديد 2021
تعتبر قناة زي الوان واحدة من أكبر القنوات الفضائية في الوطن العربي حيث تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة لها مثيل لها، حيث يرغب العديد من المتابعين في مشاهدة محتواها المميز، فهي من القنوات الأكثر بحثاً ومشاهدة علي مستوي الوطن العربي، وذلك لشهرتها الواسعة في تقديم أحدث المسلسلات الهندية التي لها جمهور كبير في جميع انحاء الشرق الاوسط، فهي ملك رجل الأعمال الهندي وهو سوبهاش تشاندرا، ومنذ إطلاق القناة في عام 2014 من الامارات، ولا تزال تحظى بنفس الأهمية والجاذبية في قلوب المشاهدين.
موعد مسلسلات قناة زي الوان الجديد 2021
يمكنكم متابعة أحدث المسلسلات التركية والهندية على شاشه قناة زي الوان بترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات وهو على النحو التالي.
- مسلسل زوجتي السمينة في تمام الساعة 7 بتوقيت السعودية.
- مسلسل أبن الاصول في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.
- مسلسل مكانك القلب هو القلب في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.
تحديث تردد قناة زي الوان الجديد 2021 على النايل سات
يمكنكم ضبط اشاره تردد قناه زي الوان على القمر الصناعي نايل سات، وبتقنية عالية الجودة HD، وذلك عن طريقا لاحداثيات التالية.
- أسم القناة زي الوان .
- التردد 11418.
- معدل الترميز 27500.
- معدل الاستقطاب عمودي.
- القمر الصناعي نايل سات.
- وأخيراً معامل تصحيح الخطأ 5/6.
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