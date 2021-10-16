سعر ومواصفات جوال Google Pixel 6 Pro وجوجل بكسيل 6 وأهم مميزاتهم

Google Pixel 6 Pro ؛ بعد إعلان شركة جوجل عن هاتفها الرسمي في عام 2019، أعلنت أيضًا عن هاتفها الجديد جوجل بكسل 6، وهاتف بكسل 6 برو، والذي كلًا منهما يأتي بمواصفات وسعر غاية في الروعة، وبالطبع بعد التعرف على المزايا التي يتم طرحها في كل هاتف جديد، أصبح الجميع ينتظر ما تقدمه الشركة من مواصفات وإمكانيات، ومن خلالنا اليوم سنتعرف على مواصفات ومزايا كلًا من هاتف جوجل بكسل 6 و بكسل 6 برو، بالإضافة لمزايا وعيوب كلًا منهم.

جوال Google Pixel 6 Pro

معالج الهاتف: Google Tensor.

يأتي Google Pixel 6 Pro بنظام تشغيل أندرويد 12.

الشاشة تأتي مقاس 6.4 بوصة، سوبر أموليد، بدقة FULL HD، بمعدل تحديث 90 هرتز.

البطارية 4614 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع، والشحن اللاسلكي، والشحن العكسي.

منفذ الشحن USB Type-C 3.1.

مستشعر البصمة اوبتيكال مدمج بالشاشة.

ذاكرة التخزين 128، 256 جيجا بايت + 8 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 ميجا بكسل.

أما الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، مع إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 4k، كما يتوفر فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 12 ميجا بكسل ألترا وايد.

الهاتف مصنوع من الألمونيوم، وتصميمه أنيق على الرغم أنه بسيط للغاية.

أيضًا الهاتف مقاوم للماء والأتربة والغبار.

يدعم الاتصال من الجيل الثاني وحتى الخامس.

يتوفر به كل المستشعرات مثل مستشعر جيروسكوب، التسارع، التقارب، البوصلة، البارومتر.

Google Pixel 6 Pro متوفر باللون الأسود، الأخضر، الأحمر.

عيوب هاتف جوجل بكسل 6

لا يمكن تركيب كارت ميموري.

لا يوجد به مستشعر NFC.

أيضًا لا يوجد به راديو اف ام.

كذلك أيضًا لا يوجد به منفذ للسماعة.

الكاميرا الأمامية ليست بالمستوى المطلوب.

سعر هاتف Google Pixel 6 Pro

يقدر سعر هاتف جوجل بكسل 6 في مصر: 15680 جنيه.

مواصفات ومزايا هاتف جوجل بكسل 6 برو

الهاتف مصنوع من الألمونيوم سواء الظهر أو الجوانب، من الأمام من الزجاج، وهو مقاوم للأتربة والغبار، والماء.

يدعم الهاتف إمكانية الاتصال من الجيل الثاني حتى الخامس.

يأتي مع نظام تشغيل اندرويد 12.

الذاكرة العشوائية 12 جيجا رام، التخزين 128، 256، 512 جيجا بايت.

مقاس الشاشة 6.71 إنش، أموليد، بدقة QHD، كثافة بيكسلات 512 بيكسل لكل انش، مع حماية من زجاج جوريلا جلاس 6.

المساحة الداخلية 128-256-512 جيجا بايت، مع 12 جيجا بايت رام.

الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6، الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، الكاميرا الثالثة بيرسكوب 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة 3.0 + 4 مرات اوبتيكال زوم.

كما يتوفر فلاش ليد مزدوج في الكاميرا الخلفية، بانوراما، HDR تلقائي.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080 ميجا بكسل، 4K.

أيضًا تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات بدقة [email protected]

يتوفر بالهاتف مستشعرات مثل مستشعر التسارع، الدوران، البوصلة، البارومتر، القرب.

الهاتف مصنوع من الألمونيوم ويتوفر باللون الأبيض.

يحتوي على مكبرات صوت ستيريو نقية.

البطارية بالهاتف قوية بسعة 5000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع، اللاسلكي، مع منفذ شحن USB Type-C 3.1، بقوة شاحن 12 واط.

يتوفر به ميزة التواصل قريب المدى NFC.

عيوب هاتف جوجل بكسل 6

لا يتوفر به منفذ للسماعات.

لا يوجد ميكروفون لإزالة الضوضاء.

أيضًا لا يوجد ميزة فتح الهاتف بالوجه فقط البصمة بالخلف.

لا يوجد راديو اف ام.

سعر هاتف جوجل بكسل 6