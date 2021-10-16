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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أهم مزايا تطبيق فايبر وخطوات تسجيل الدخول عليه في المقال التالي
يدور في ذهن الكثيرين عن بدائل للواتساب وكان تطبيق فايبر من أهم البدائل المميزة والتي يمتاز بالكثير من المزايا والتي تجعل منه أفضل البدائل ، حيث يسمح بإجراء المكالمات المجانية عبر شبكة الإنترنت، ويستخدمه الملايين من المستخدمين حول العالم، كما يوفر خدمة إرسال واستقبال الرسائل سواء كانت نصية أو وسائط ويمكن تحميله عبر الأجهزة المختلفة حيث يوجد منه نسخة للتحميل لأجهزة الأندرويد و نسخه الويندوز الحديثة وكذلك أجهزة الآيفون،ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني المفضل الموقع الذي يمتاز بالأخبار الجديدة والحصرية المنوعة وعن مقالنا اليوم ومزايا تطبيق فايبر والذي به العديد من المميزات مثل سهولة مزامنة جهات الاتصال وإجراء المكالمات بدون طلب إذن تسجيل بشكل مباشر كما يتيح إجراء مكالمات الفيديو، ويحتاج فايبر ضرورة إنشاء حساب خاص للمستخدم، اتصال دائم بشبكة الإنترنت وبحد أدني 3G أو اتصال واي فاي ثابت، وينتشر استخدامه في أوروبا الشرقية وبعض الدول العربية مثل العراق وليبيا ومعظم دول العالم.
مميزات تطبيق فايبر:
أهم ما يميز التطبيق ما يلي :
- يسمح التطبيق بمزامنة الأجهزة الأخرى التي يستخدمها الفرد.
- يمكن استخدام الملصقات وإرسالها خلال إجراء المحادثة بكل سهولة.
- يتيح التطبيق إمكانية إرسال سالة صوتية بشكل مباشر.
- يوفر فايبر إمكانية لعب بعض الألعاب التي تأتيي مع التطبيق.
- صوت مكالمة فايبر تتمتع بالوضوح والصوت الواضح ويمكن إجراء مكالمة فيديو أيضا.
- يتيح فايبر إمكانية متابعة النشرات الإخبارية وموجز الأخبار من خلاله.
- يوفر إمكانية إجراء المكالمات الدولية كما يمكن إرسال رسائل خدمة للمستخدمين.
- يمكن متابعة الدردشات والمحادثات بكل سهولة.
كيفية وطريقة استخدام الفايبر:
وعن كيفية إستخدام تطبيق فايبرعليكم إتباع الخطوات التالية :
- تحميل تطبيق فايبر وتثبيته عل الهاتف أو الجهاز المستخدم ومنحة الإذن للوصول إلى جهات الاتصال.
- تحديد البلد المقيم فيها ومنها يتم إدخال رقم الهاتف والضغط على أيقونة متابعة ليتم متابعة عملية إنشاء حساب جديد للمستخدم.
- إدخال رمز التحقق بعد استقباله في رسالة نصية على الهاتف المسجلة أو عن طريق مكالمة فيديو ومنها ليتمكن التطبيق من إنشاء ملف تعرف خاص بالمستخدم.
- بدء استخدام التطبيق وبعدها يطلع البرنامج الأفراد الذين يستخدمون التطبيق والموجودين في جهات اتصال المستخدم.
- تحديد الشخص المرغوب التحدث معه والضغط على الأيقونة الخاصة به في أعلي يمين الشاشة حيث تظهر قائمة مجدولة وفقا للأحرف الأبجدية ويمكن الاستعانة بالعدسة المكبرة للبحث عن الأشخاص.
- بدء المراسلة مع الشخص المرغوب الذي يتلقى إشعارا بالرسالة ويمكنه الرد بشكل مباشر.
- يمكن إجراء مكالمة صوتية عبر تطبيق فايبر للأشخاص الذين يستخدمون نفس التطبيق سواء كان الاتصال من جهاز الأندوريد أو الآيفون أو من خلال الحاسوب من خلال الضغط على أيقونة رمز الهاتف الموجود أعلى الشاشة.
- يمكن إجراء مكالمة فيديو عبر الاتصال بمكالمة فيديو مرئية ويمكن تحويلها لمكالمة عادية كما يمكن كتم الصور أو استخدام السماعة الخارجية لتكبيره وغيرها من الخيارات المميزة.
- يوفر التطبيق إمكانية استخدام ميزة نقل المكالمة عن طريق ربط الحساب الفايبر بإصدار سطح المكتب ومنها يتم الضغط على أيقونة نقل المكالمة ترانزفيركول وبعد ثواني يتلقى المستخدم مكالمة جديدة على سطح المكتب وبمجرد الرد عليها تنتهي على الهاتف وتنقل إلى الحاسوب.
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