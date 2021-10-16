أفضل بديل للواتساب تطبيق سيجنال بمزايا لاحصر لها تعرف على مزاياه وعيوبه

بعد التوقف المفاجئ الذي أصاب التطبيقات التابعة إلى شركة فيس بوك وهي الواتس آب والعديد من التطبيقات الأخرى والذي دام أكثر من 7 ساعات فقد كان البديل الأكثر أمانا والأكثر مزايا وعيوب اقل من اى تطبيق اخر، فقد كان من اهم التطبيقات المرشحة بقوة كبديل للواتساب هو بديل سيجنال باعتباره الأكثر آمنا بين جميع التطبيقات الأخرى ويحافظ على خصوصية المستخدم بشكل كبير إضافة إلى أنه سهل الاستخدام،ومن خلال موقعنا موقع ثقفني سوف نعرض لكم اهم مزاياه وكيفية الاستخدام بالإضافة إلى العيوب التي اشتكى منها المستخدمون وغيرها من المعلومات المتعلقة، ويمكن استخدامه في الدردشة النصية ويمكن استقبال وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ولا يسمح بأي اختراق أو تداخل فهو تطبيق مشفر حتى وتكون مهمته الأساسية المحافظة على خصوصية المستخدم.

طريقة تشغيل برنامج سيجنال:

من الجدير بالذكر حيث يمكن تشغيل تطبيق سيجنال بكل سهولة، حيث يمكن تحميل التطبيق من المتجر الخاص بالهاتف سواء الأندرويد أو الآيفون أو الكمبيوتر المكتبي، وبعد انتهاء التحميل يتم تسجيل الاسم ورقم الهاتف ومن ثم تصل رسالة تأكيد للتحقيق يتم إدخالها في المكان المخصص ومن ثم يبدأ التشغيل حيث يمكن إضافة المستخدمين للتطبيق ومنها يمكن بدأ الدردشة أو الاتصال هاتفيا أو الفيديو.

مميزات برنامج سيجنال:

يتوفر تطبيق سيجنال الكثير من المميزات والخصائص التي زادت من شعبيته والمستخدمين والتي جاءت على النحو التالي :

يوفر إمكانية إرسال واستقبال الرسائل بدرجة عالية من الدقة ويمكن المشاركة في مكالمات الفيديو بدقة عالية أيضا. يوفر التطبيق أحدث تقنيات التشفير من طرف لطرف مما يساعد على المحافظة على أمان المحادثة. يتمتع سيجنال بالسرعة في توصيل الرسائل وأسلوب رائع حتى في الشبكات البطيئة بعكس أغلب الدردشات الأخرى. سينجال مؤسسة غير ربحية وليس يوجد بها أي إعلانات ولا أدوات تتبع فهي تحفاظ على الخصوصية بشكل كبير. يمنح شعور الأصدقاء والعائلة بالقرب من المستخدم حيث يأتي بمستوى محسن للصوت والفيديو. يوفر التطبيق ميزة تشفير النسخة الاحتياطية لحماية وتأمين خصوصية المستخدم ومنع الآخرين من الوصول إليها عكس واتساب مثلا. سيجنال مفتوح المصدر ومجاني التحميل ويعتمد على خاصة التشفير من طرف لآخر في الدردشات والتطبيق مؤمن جدا. يوفر ميزة أمان الشاشة والتي تمنع حتى المستخدم من عمل سكرين شوت للمحادثة.

عيوب برنامج سيجنال:

على الرغم من المميزات العديدة للتطبيق الا انه اشتكى بعض مستخدمي سيجنال من بعض العيوب أثناء الاستخدام ومنها ما يلي :