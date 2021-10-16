طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE 2021 مجانًا والحصول على الآلاف من رويال باس

أصبحت لعبة pubg الآن واحدة من أكثر الألعاب الشهيرة جدًا في الوطن العربي، ويهتم العديد من الأشخاص بتنزيل أحدث اصدار لعبة ببجي علي الجوال الاندرويد والأيفون، يستمر الكثير من الأشخاص في لعبها ، حيث أصبحت عنصرًا أساسيًا في يومهم، ويهتم المستخدمين الذين يحبون ألعاب المعارك بتنزيل هذه اللعبة الذي تقدم لهم المتعة والإثارة، وشحن شدات ببجي مهم لكل لاعب حتي يستطيع شراء ما يلزمه من أسلحة ومعدات، حيث أنها هامة لكل مستخدمي ببجي، ويمكن شرائها رسمياً عبر الموقع الرسمي، أو من خلال بعض المواقع والتطبيقات التي تمنحك الشدات مجاناً.

تحديث لعبة ببجي

يتطلب التحديث الجديد في لعبة ببجيأن تفهم تمامًا طبيعة خريطة اللعبة وساحات المعارك ، حتى يتمكن اللاعب من تحقيق مستويات متقدمة ، ومن جزيرة Alanger Island سوف يختبر اللاعبون منافسة شرسة ، كما أنه سيجد ميزات ذات طابع عسكري وكذلك استخدام عسكري وقرب من البحر الأسود، ثم التوجه إلى أطلال ليفيك ذات التي تتميز بالمناظر الخلابة ذات الطابع الرائع في هذا هو المكان الذي يكمن فيه الخطر، حيث أنه قد تشعر فجأة أنه سوف ينقض عليك ، ثم قد تنجذب إلى شكله الجميل ، لذا كن حذرًا.

أفضل طريقة للشحن من الموقع الرسمي

الشركة المسؤولة عن لعبة ببجي قدمت خدمة للمستخدمين ليتمكنوا من شراء شدات ببجي وهذه هي أهم الخطوات الرسمية على النحو التالي:

اذهب إلى الرابط الرسمي للعبة ببجي

انقر فوق الأيقونة الخاصة بالشراء.

بعدها سيطلب كتابة الاي دي الخاص باللاعب داخل ببج

انقر فوق علامة التبويب التي تتأكد من أن اللاعب ليس روبوتًا.

اختار دولتك والعملة التي ستدفع بها واكتب رقم هاتفك

يقوم اللاعب في هذه الخطوة باختيار طريقة الدفع والمبلغ الذي ستدفعه

ثم يقوم بعد ذلك بالضغط علي موافق.

موقع شحن شدات لعبة ببجي موبايل

هناك العديد من الطرق التي يستطيع خلالها اللاعب الحصول علي شحن شدات ببجي مجانا، من أبرز هذه الطرق عن طريق موقع midasbuy، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الكمبيوتر أو الموبايل ولكن يشترط تواجد مصد انترنت، وفقط يقوم اللاعب بفتح صفحة جوجل كروم علي الكمبيوتر ويبحث عن موقع midasbuy وبعد ذلك يدخل على الموقع اختار علم الدولة الخاص باللاعب ثم يقوم بعد ذلك الدخول الي صفحة سيطلب منه كتابة الآي دي الذي يخصه في داخل اللعبة، ويحدد عدد الشداد التي يريدها المستخدم وبعد ذلك يختار طريقة دفع شدات ببجي و سوف ياخذ على الشدات التي سيدفع ثمنها شدات اخرى مجانية، يمكن أيضا عبر الموبايل الحصول علي شدات ببجي من خلال الموقع السابق ذكره ومواقع وتطبيقات اخري لشحن شدات ببجي موبايل.