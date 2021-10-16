نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة gta v للأندرويد والأيفون أحدث إصدار وجميع الأجهزة بخطوتين فقط في المقال التالي
نقدم لكم أعزاء موقعنا الكرام طريقة تثبيت لعبة gta v للأندرويد أحدث إصدار، وذلك لأن لعبة جتا حصلت علي شعبية كبيرة جداً في الوطن العربي وفي العالم بأكمله، فهي لعبة فيديو أكشن مغامرة، حيث يجد الاعب نفسه في عالم مفتوح مليئ بالتحديات والسيارات والمنازل والطرق، فقد صدرت اللعبة عام 2013 م للـ بلاي ستيشن وللاكس 360.
تثبيت لعبة gta v للأندرويد
تبدأ لعبة جتا العالمية بأن اللاعب يجد نفسه في مدينة تريفور الأمريكية مع شخص يُدعي مايكل ليشكل عصابة معهم تتكون من 3 أشخاص محترفين في الأعمال الخطيرة وسرقة السيارات من الأشخاص، لتطاردهم الشرطة الأمريكية ومن ثم تبدأ العصابة من الهروب، ولذلك فقد ننصحكم بتجربة اللعبة علي الهاتف الخاص بك من خلال تحميلها، تابع معنا المقال لتتمكن من التحميل.
جراند ثفت أوتو أونلاين
يمكنك الآن ممارسة لعبة جتا علي الأندرويد وبكل سهولة ويسر، حيث يمكن تحميل اللعبة بخطوات سهلة وبسيطة عبر اتباع الخطوات الآتية:
- قم بالدخول الي متجر جوجل بلاي google play.
- قم بالبحث عن grand theft Auto V من مربع بحث المتجر.
- سيظهر لك اللعبة، قم بالضغط علي تثبيت grand theft Auto V .
- انتظر حتي يتم تنزيل اللعبة علي الهاتف.
- قم بتسجيل الدخول الي اللعبة عبر ربطها بحساب الفيس بوك الخاص بك.
- يمكن الآن فتح اللعبة وممارستها.
تحميل لعبة gta v للأيفون
- قم بتسجيل الدخول الي متجر أبل ستور.
- أكتب grand theft Auto 5 في مربع البحث الخاص بالمتجر.
- قم بالتثبيت الآن وانتظر حتي يتم الانتهاء من التحميل.
- قم بفتح اللعبة باستخدام حساب الفيس بوك أو حساب جوجل.
- الآن، يمكنك الاستمتاع بالعبة.
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