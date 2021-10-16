WhatsApp .. معرفة من يراقبك على واتساب عن طريق النسح الاحتياطي للمحادثات والصور والفيديو .. تأكد بهذه الخطوة

لا شك أن هناك مئات الملايين يستخدمون تطبيق واتساب بشكل مستمر وبالتالي فإن التأكد من أمان واتساب وخصوصية استخدام التطبيق أمر هام، وما نعرفه في هذا التقرير هو معرفة من يراقبك على واتساب بكل سهولة، نظراً للأهمية الكبيرة لتطبيق WhatsApp فإن التأكد من سرية المحاثة والرسائل والوسائط من الملفات والصور والفيديو هو أمر هام، وبالتالي فإنه يمكنكم الآن التأكد من الحصول على خصوصية استخدام التطبيق وهو أمر هام، وهذا ما نستعرضه تفصيلاً في هذا التقرير.

مراقبة الواتساب عن طريق النسخ الاحتياطي

الجدير بالذكر أن خاصية النسخ الاحتياطي للصور والفيديو في الواتساب والمحادثات بكافة أشكالها، هى احد مميزات واتساب المهمة التي يمكن من خلالها استرجاع رسائل واتساب المحذوفة، وهى احد المميزات المهمة التي يمتاز بها التطبيق، وآلية استخدام هذه الميزة وتفعيلها هى نقل هذه الوسائط والرسائل على حساب جيميل الخاص بك والمثبت على الهاتف، وفي حالة تغيير البريد الإلكتروني لجوجل على جوالك فإنه بالتالي يتم رفع هذه الرسائل على البريد الإلكتروني، حيث من الممكن أن يقوم احد الأشخاص بتفعيل هذا البريد الإلكتروني على حسابك وجهازك دون أن تشعر بذلك.

كيفية معرفة من يراقبك على واتساب عن طريق النسخ الاحتياطي للرسائل

هناك مجموعة من الخطوات يجب التأكد منها فوراً وسوف نوضحها بالتفصيل والخطوات، حيث يجب عليك البدء الآن في معرفة البريد الإلكتروني الذي يتم عمل نسخة احتياطية للرسائل والصور والفيديو الخاص به، لأنه قد يكون بريد إلكتروني اخر يتم عمل نسخة احتياطية له غير البريد الخاص بك، وبالتالي يتم نقل كافة المحادثات الخاصة بك الى أناس آخرين غيرك، ويمكنك التأكد الآن من خلال الخطوات التالية:

فتح علامة (3 نقط) بأعلى واجهة التطبيق.

ثم الذهاب الى الإعدادات.

ثم الدخول على الدردشات.

فتح أيقونة النسخ (نسخ احتياطي للدردشات).

ثم حساب جوجل.

وسوف يظهر حساب جوجل الذي يتم عمل نسخة احتياطية للرسائل والصور والفيديو عليه، وحينها يجب التأكد أنه حسابك على جيميل بالفعل وليس حساب شخص آخر، إذا لم يكن حسابك فإنه يجب عليك معرفة أن هذه الصور والرسائل يتم حفظها على هذا البريد.