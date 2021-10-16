Infinix Note 11 Pro | سعر ومواصفات هاتف انفينكس نوت 11 برو

انفينكس نوت 11 برو Infinix Note 11 Pro، أطلقت مؤخرا الشركة الصينية انفينكس الهاتف الجديد Infinix Note 11 Pro، وجاء الهاتف الجديد Infinix Note 11 Pro بالكثير من التغيرات الجديدة المهمة، حيث تقوم شركة انفينكس على تطوير هواتفها بصورة مستمرة حتى تنال إعجاب عملائها ليس فقط بالوطن العربي بل على مستوى العالم بأكمله، وسنعرض لكم في هذا المقال سعر ومواصفات الهاتف الجديد انفينكس نوت 11 برو Infinix Note 11 Pro.

مواصفات هاتف انفينكس نوت 11 برو Infinix Note 11 Pro

تم الإعلان من قبل شركة انفينكس الصينية عن مواصفات الهاتف الجديد Infinix Note 11 Pro، والذي يأتي بمواصفات وترقيات جديدة عن السلسلة الماضية، واليكم مواصفات الهاتف في السطور التالية:

تأتي الشاشة الهاتف بمعدل 120 هرتز في الثانية الواحدة بالإضافة إلى نوتش يوجد أعلى الشاشة ويوجد أيضا مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

هناك نسختين للهاتف النسخة الأولى تحتوي على ذاكرة داخلية 128 جيجا بايت والنسخة الأخرى تحتوي على ذاكرة داخلية 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام لكلا النسختين.

شاشة الهاتف كبيرة نسبيا بمعدل 7 بوصة.

يحتوى الهاتف على 4 كاميرات خلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع وجود كاميرا تلي فوتوجرافية بدقة 13 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للعمق مع وجود فلاش ليد بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

يتميز الهاتف معالج Helio G96 SoC ثماني النواة بتكنولوجيا 12 نانو متر المقدم من شركة ميديا تيك التايوانية.

يحمل الهاتف نظام تشغيل اندرويد 11.

يحمل الهاتف بطارية قوية 5000 مللي بتقنية الشحن السريع والتي تقدر سرعته نحو 33 واط.

يأتي الهاتف بفتحة للشحن من نوعية USB-C، بالإضافة الى منفذ للسماعة مقاس 3,5 مم.

يأتي الهاتف بثلاث ألوان الأزرق الأخضر الرمادي.

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سعر هاتف انفينكس نوت 11 برو

لم يتم الإعلان عن سعر Infinix Note 11 Pro في الدول العربية حتى الآن ولكن تم الإعلان نه عالميا بالدولار الأمريكي للنسخة 128 جيجا بايت & 8 جيجا بايت رام حيث جاء الهاتف بسعر 270 دولار أمريكي بما يعادل 1,000 ريال سعودي أي 4,200 جنيها مصريا.