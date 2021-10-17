التقط قناة سبيس تون من خلال نايل سات+ بيانات التردد 2021

هي أكثر قنوات الأطفال المحببة ولها نسخ بلغات مختلفة تتبع شبكة spacetoon المتميزة. أما النسخة العربية فهي سبيس تون الشهيرة والتي تحمل شعار “قناة شباب المستقبل” من أكبر مجموعات الترفيه التعليمي كتلفزيون موجه للأطفال، منذ إنشائها في 2000م، وصاحبة تخصص في تقديم الرسوم المتحركة والأغاني حيث هذا مجال إبداع القناة فازدهرت فيه بعرض سلسلة أفلام الكارتون المدبلجة وبشكل خاص التي يكون منشئها اليابان. ويقع مقرها الرئيسي في دبي ولها مكاتب في دمشق والرياض.

مميزات قناة سبيس تون

قناة سيبس تون فقد ترسخت في الوجدان فيعرفها الكبير والصغير وقد ارتبطت بالزمن الجميل فتذيع الرسوم المتحركة القديمة أيضاً، أصبحت سبيس تون جزء لا يتجزأ من وسائل الأطفال في الشرق الأوسط فاقترنت بصناعة محتوى رائع بالطريقة التي يمكنها تطوير الترفيه العائلي.

تستهدف القناة عرض مزيج مثالي يجمع الإنمي والأناشيد الروحية، واغاني الأطفال، إذ أن القناة تطور استراتيجيتها لتأخذ اهتمام أكبر لدى الأطفال عبر بث محتويات الترفيه والتعليم بأساليب محببة توسع مدارك الأطفال فهي كانت ولا تزال تجتهد في الوصول لغايتها في إيصال هذه الرسالة.

تمنح الوصول للألعاب ومواعيد جميع برامج سبيس تون من خلال الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

قناة سبيس تون رابط بث مباشر

خصصت قناة سبيس تون ميزة البث المباشر على الأنترنت،

وهي ميزة متاحة للجمهور فيمكنهم الوصول لها من خلال الولوج الى الموقع الرسمي.

استقبال سبيس تون يكون من خلال نايل سات، بعد ضبط جهاز الرسيفر الخاص بكم على تردد سبيس تون 2021 الجديد. والتردد الحالي لا يشمل عربسات وهو قمر صناعي عربي مهم. ننشر البيانات الخاصة بالتقاط إشارة سبيستون وفقاً لآخر التحديثات.