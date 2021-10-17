شركة انفينيكس من كبرى الشركات الصينية العملاقة للهواتف واللوحات والأجهزة الذكية وقد أطلقت الشركة هاتفها الجديد انفينيكس Note 11 Pro والذي يتميز بالمواصفات العديدة التي تحمل الكثير من التقنيات والامكانيات وهو واحد من سلسلة هواتف انفينيكس Note 11 الجديدة المميزة بالسعر التنافسي بالمقارنة بمواصفاتها، إليكم نأتي بتفاصيل الهاتف حيث سعر ومواصفات Infinix Note 11 Pro الجديد من انفينيكس 2022 في السعودية.

مواصفات Infinix Note 11 Pro الجديد من انفينيكس 2022

شاشة الهاتف من النوع IPS LCD

مقاس الشاشة 6.95 بوصة

دقة الشاشة 1080 بكسل.

يتوفر بالشاشة نوتش في أعلى الشاشة.

كما يدعم الهاتف مستشعر للبصمة موجود في أسفل الشاشة.

كاميرا الهاتف الخلفية رباعية وهي 64 ميجا بيكسل و 13 ميجا بيكسل و 13 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية بالهاتف دقتها 16 ميجا بيكسل.

معالج الهاتف من ميديا تك Helio G96 SoC

نظام التشغيل بالهاتف Android 11

مساحة التخزين الداخلية تاتي بإصدارين الأول 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والثاني 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير.

تدعم البطارية خاصية الشحن السريع وقدرته 33 واط.

مميزات هاتف انفينيكس Note 11 Pro

يتوفر بالهاتف طبقات داخلية تعمل على توزيع الحرارة مما يعمل على منع سخونة الهاتف مع تشغيل الألعاب.

يمكن تشغيل لعبة ببجي ولعبة فورت نايت على الهاتف بجودة متوسطة.

الهاتف يدعم تقنية Monster Game Kit والتي تساعد على تسريع الألعاب بالهاتف.

الواجهة بالهاتف XOS 10 وهي واجهة مطورة عن الإصدارات السابقة لسلسلة هواتف انفينيكس.

الشاشة محدثة 120 هرتز وهو ما يجعلها مناسبة لتشغيل الألعاب بسلاسة.

دقة الشاشة FHD+ وهي دقة مناسبة لتشغيل الأفلام والألعاب.

يدعم الهاتف الوضع الليلي حيث يمكّن مستخدمه التصوير المضيء في الليل.

يمكن تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام العدسة الأمامية بدقة [email protected]

الهاتف يدعم مدخل 3.5 مم ودعم المستشعرات الأساسية وUSB الإصدار الثاني وOTG

تتحمل البطارية استخدام يصل إلى 24 ساعة.

سعر هاتف Infinix Note 11 Pro في السعودية

هاتف انفينيكس Infinix Note 11 Pro الجديد تم طرحه في المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 1000 ريال سعودي وهو ما يعادل 270 دولار أمريكي للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.