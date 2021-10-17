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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Infinix Note 11 Pro الجديد من انفينيكس 2022 في السعودية في المقال التالي
شركة انفينيكس من كبرى الشركات الصينية العملاقة للهواتف واللوحات والأجهزة الذكية وقد أطلقت الشركة هاتفها الجديد انفينيكس Note 11 Pro والذي يتميز بالمواصفات العديدة التي تحمل الكثير من التقنيات والامكانيات وهو واحد من سلسلة هواتف انفينيكس Note 11 الجديدة المميزة بالسعر التنافسي بالمقارنة بمواصفاتها، إليكم نأتي بتفاصيل الهاتف حيث سعر ومواصفات Infinix Note 11 Pro الجديد من انفينيكس 2022 في السعودية.
مواصفات Infinix Note 11 Pro الجديد من انفينيكس 2022
- شاشة الهاتف من النوع IPS LCD
- مقاس الشاشة 6.95 بوصة
- دقة الشاشة 1080 بكسل.
- يتوفر بالشاشة نوتش في أعلى الشاشة.
- كما يدعم الهاتف مستشعر للبصمة موجود في أسفل الشاشة.
- كاميرا الهاتف الخلفية رباعية وهي 64 ميجا بيكسل و 13 ميجا بيكسل و 13 ميجا بيكسل و 2 ميجا بيكسل.
- الكاميرا الأمامية بالهاتف دقتها 16 ميجا بيكسل.
- معالج الهاتف من ميديا تك Helio G96 SoC
- نظام التشغيل بالهاتف Android 11
- مساحة التخزين الداخلية تاتي بإصدارين الأول 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، والثاني 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
- البطارية سعتها 5000 مللي أمبير.
- تدعم البطارية خاصية الشحن السريع وقدرته 33 واط.
مميزات هاتف انفينيكس Note 11 Pro
- يتوفر بالهاتف طبقات داخلية تعمل على توزيع الحرارة مما يعمل على منع سخونة الهاتف مع تشغيل الألعاب.
- يمكن تشغيل لعبة ببجي ولعبة فورت نايت على الهاتف بجودة متوسطة.
- الهاتف يدعم تقنية Monster Game Kit والتي تساعد على تسريع الألعاب بالهاتف.
- الواجهة بالهاتف XOS 10 وهي واجهة مطورة عن الإصدارات السابقة لسلسلة هواتف انفينيكس.
- الشاشة محدثة 120 هرتز وهو ما يجعلها مناسبة لتشغيل الألعاب بسلاسة.
- دقة الشاشة FHD+ وهي دقة مناسبة لتشغيل الأفلام والألعاب.
- يدعم الهاتف الوضع الليلي حيث يمكّن مستخدمه التصوير المضيء في الليل.
- يمكن تسجيل مقاطع الفيديو باستخدام العدسة الأمامية بدقة [email protected]
- الهاتف يدعم مدخل 3.5 مم ودعم المستشعرات الأساسية وUSB الإصدار الثاني وOTG
- تتحمل البطارية استخدام يصل إلى 24 ساعة.
سعر هاتف Infinix Note 11 Pro في السعودية
هاتف انفينيكس Infinix Note 11 Pro الجديد تم طرحه في المملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ 1000 ريال سعودي وهو ما يعادل 270 دولار أمريكي للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.
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