السعودية..سحب أكثر من 4400 سيارة ”مازدا” حديثة

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 4433 مركبة (سيارة) من نوع "مازدا"، من طراز "CX-9" لعام 2020- 2021، بسبب خلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني.

وعلى حسابها في "تويتر"، أشارت الوزارة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي بسبب " خلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة".

وأوضحت أن الإجراء الذي يجب اتخاذه هو التحقق من شمول هيكل المركبة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركة المنتجة لهذه المركبات لإجراء الإصلاحات عليها مجانا.