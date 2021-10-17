نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضبط ترددات أبو ظبي الرياضية الفضائية ad sport hd 2021 عبر قمر نايل سات وفقاً لآخر تحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتخذ القنوات الرياضية في العالم العربي مساراًت أكثر إبداعاً واحترافية بإيصال المحتوى الحصري الذي يأخذ تطوير مستمراً، بما يلبي متطلعات ورغبات عشاق الكرة في كل اصقاع الدول، ولا يستثنى من ذلك أبو ظبي الرياضية ad sportالتابعة لشبكة أبو ظبي الإعلامية الرائدة فباقاتها الرياضية متميزة في تغطية الألعاب الحية، حيث البطولات والمباريات العربية والعالمية التي تغطى حصرياً بنقل مباشر بجودات متفاوتة في جودة الصورة. يتم بث قنوات المجموعة على مدار 24 ساعة لتشغيل قنوات أبو ظبي من خلال الأقمار الصناعية.

قنوات أبو ظبي 1 و 2 و 3 و4

أقوى الدوريات والبطولات في التنس وكرة السلة ورياضة السيارات يمكن لك أن تتابعها عبر باقات ابو ظبي سبورت، فقط اضبط التردد الخاص بالمجموعة- للتمتع بمشاهدة باقات المتألفة من 4 قنوات فضائية، هي، أبو ظبي الرياضية 1 ، أبو ظبي الرياضية 2، أبو ظبي الرياضية 3، أبو ظبي الرياضية ،4 وتتمتع أبو ظبي المفتوحة بحقوق كبيرة لكرة القدم العالمية مثل الدوري الأسترالي لكرة القدم، والدوري الهولندي، كأس الخليج العربي. حققت ad sport قفزات في توسيع شراء حقوق البطولات الرياضية حول العالم، وزيادة مراسلين الشبكة دولياً بما يسمح بمواكبة تطورات الكرة لحظة بلحظة، وضم أفضل المحللين الرياضيين للتعليق بين الشوطين بنظر ثاقب للعبة، فأسست للريادة وفقاً لذلك.

وكان تم إطلاق المجموعة لقناة أبو ظبي الرياضيه 2 لتأمين تغطية المباريات المتزامنة، القناة متوفرة بجودة HD و SD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2

هل تريد استقبال قنوات أبو ظبي سبورت المفتوحة من خلال نايل سات 7 غرب، فقط اضبط الترددات المرفقة وفقا لآخر تحديث.

تردد قناة أبو ظبي 1 و2 ترميز ad sport مدار نايل سات 11411 (h) 30000، 3/4 7.3°W 11526 (h) 27500، 5/6 7 غرباً

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 3 و 4

يرجى ضبط جهاز الاستقبال لديكم على قيم تردد أبو ظبي الرياضية المحدث أكتوبر 2021، لتثبيته بشكل يدوي من خلال الإعدادات كما هو مرفق في الجدول الآتي