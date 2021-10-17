نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو الأصلية للاندرويد ومتطلباتها لتشغيل Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت أوتو ، المعروفة بهذا الاختصار لعبة GTA V والذي يبحث عنها الكثير من مستخدمي الجوالات المحمولة والأجهزة اللوحية حول العالم. حيث أنها لعبة شيقة ولها العديد من الإصدارات للجوالات الأندرويد. كما لها أيضا إصدارات للأجهزة التي تعمل بنظام IOS. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد اللعبة الأصلية كما سنستعرض لكم المتطلبات الواجب توافرها في الجوال بتشغيل لعبة Grand Theft Auto. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي السطور القليلة القادمة.

خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد أحدث إصدار

يوجد الكثير من إصدارات لعبة GTA V علي جوجل بلاي مدفوعة منها (جراند ثفت أوتو: فايس سيتي، Grand Theft Auto: San Andreas). كما توجد علي جوجل بلاي إصدارات مجانية ولكن أقل في جودة اللعب مثل إصدارات ( Grand Theft Auto V). ويجب تثبيت أو شراء أي من هذه الإصدارات من جوجل بلاي فقط لأنها طريقة رسمية وتحفظ بيانات المستخدم. ولخطوات تثبيت GTA V APK يجب إتباع الخطوات التالية.

يجب أولا عزيزي المستخدم بالدخول أن يكون جوالك متصل بالأنترنت والدخول علي متجر GOOGLE PLAY.

كما يجب كتابة أسم لعبة Grand Theft Auto في البحث.

في البحث. سوف تظهر جميع الإصدارات المدفوعة والمجانية في النتائج.

اختر اللعبة الذي تريدها وأشهرها Grand Theft Auto: San Andreas فهي لعبة دفوعة.

فهي لعبة دفوعة. يجب النقر عليها ثم النقر علي سعر اللعبة.

قم بعملية الدفع الإلكتروني المتعددة كما يجب أختيار ألية الدفع المتاحة في دولتك.

ثم بعد ذلك سيتم تثبيت اللعبة أتوماتيكيا علي جوالك المحمول.

قم بفتح اللعبة والاستمتاع باللعب.

أما بالنسبة لتثبيت GTA V APK المجانية من جوجل بلاي يجب إتباع الخطوات السابقة ولكن قم باختيار Grand Theft Auto V والنقر علي تثبيت بدلا من النقر علي سعرها لأنه إصدار مجاني. ولكن ليس بجودة اللعب والاستمتاع بالإصدارات المدفوعة.

متطلبات Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

نظرا لجودة لعبة GTA V وتصميمها الخرافي يجب أن تكون تلك المتطلبات التالية متوفرة في الجوال لضمان تشغيل اللعبة بنجاح.

يجب أن تكون المساحة المتاحة في الجوال المحمول لا تقل عن 3 جيجا بايت. ويمكن زيادتها في حال الاستمرار باللعب.

ذاكرة الوصول العشوائية والتي تتحكم في سرعة اللعبة يجب أن لا تقل عن 4 جيجا بايت.

كما يجب أن يكون المعالج قوي جدا ليتحمل قوة أداء اللعبة ولا يقل عن إصدار ثماني النواة أو ما يعادل هذا الإصدار في المعالجات الأخري.

معالج تشغيل الجرافيك يجب أن يكون قوي لرؤية صورة أوضح.

متطلبات لعبة جراند ثفت أوتو: فايس سيتى للاندرويد

هذه اللعبة التي حازت أيضا علي شهرة كبيرة وهي الشقيقة الأصغر للعبة الذي ذكرنا متطلباتها في الفقرة السابقة ويجب توفر هذه المتطلبات في الجوال قبل الدفع والتثبيت.

سعة تخزين داخلي في الجوال لا تقل عن 2 جيجا بايت.

كما يجب أيضا أن لا تقل الرامات التي تتحكم في سرعة اللعبة لا تقل عن 2 جيجا بايت.

معالج رباعي النواة أو ما يعادله من المعالجات الأخري.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد. كما أستعرضنا الإصدارات المدفوعة والمجانية عن طريق جوجل بلاي. والتي ننصح بتثبيت الألعاب من هذه الجهة الرسمية نظرا للحفاظ علي بيانات المستخدمين. كما أستعرضنا أيضا متطلبات لعب Grand Theft Auto: San Andreas وفايس سيتى. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. ونتمنى لكم دوام لصحة والعافية.