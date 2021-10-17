تسريبات سعر ومواصفات جوال Oppo Reno 7 قبل طرحه بالأسواق

Oppo Reno 7 ، أحدث هواتف شركة أوبو العالمية والذي سوف يتم طرحه بالأسواق خلال الفترة القادمة، وهناك بعض التسريبات التي كشفت عن سعر الهاتف ومواصفاته الرائعة التي سوف يأتي بها، كما تتميز شركة Oppo بسمعه كبيرة في العديد من دول العالم وخاصة في الدول العربية، ويرجع السبب في ذلك إلى متانة وقوة هواتف الشركة والتي أثبتت وجودها خلال السنوات الماضية بالأسواق، كما تتميز أيضاً بأسعارها المناسبة لجميع المستهلكين، ومن المقرر أن يصدر خلال الفترة القادمة أيضاً النسخة الأعلى من الجوال وهو Oppo Reno 7 Pro، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات Oppo Reno 7.

مواصفات Oppo Reno 7

يأتي جوال أوبو رينو 7 بالعديد من المواصفات الرائعة التي سوف تجعله من الهواتف الذكية ذات الإمكانيات الكبيرة وذلك وفق التسريبات الأخيرة وهى كما يأتي:-

سوف يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل، لكنه لا يدعم التثبيت البصري OIS. يأتي بمستشعر Sony IMX355 بدقة 8 ميجا بيكسل. الجوال يأتي أيضاً بمستشعر Macro، بالإضافة إلى ذلك يدعم الضبط التلقائي، وكاميرا الأسود والأبيض بدقة 2 ميجا بيكسل. يأتي بكاميرا أمامية من نوع Sony IMX615 بدقة 32 ميجا بيكسل. الهاتف يأتي بشاشة من نوع AMOLED، كما أن معدل تحديثها 90Hz، وألوان بعمق 10 بت. الجوال يدعم رقاقة معالج Dimensity 920، كما يأتي بذاكرة من نوع LPDDR4X بسعة UFS 3.1. يدعم الهاتف ميزة التبريد السائل. يأتي ببطارية قوية سعتها 4500 mAh. تدعم البطارية تقنية الشحن السريع بقدرة 65W. الهاتف يدعم تقنية الـ NFC. يأتي هاتف OPPo Reno 7 بمكبرات صوت ستريو. الجوال يأتي بإطار جانبي مصنوع من مادة الألومنيوم بتصميم مسطح. يأتي الجوال بزجاج مقاوم للخدوش من الأمام.

سعر أوبو رينو 7 الجديد من شركة أوبو

هناك بعض التسريبات تقول أن سعر Oppo Reno 7 سوف يبدأ من 466 دولار أمريكي للنموذج الرئيسي للجوال، وسوف يكون السعر المتوقع للنموذج الأعلى 513 دولار أمريكي.

وأثبتت هواتف Reno الإصدارات السابقة أن هذه النوعية من جوالات شركة أوبو ذات قدرات عالية وإمكانيات كبيرة، كما أن الإصدارات السابقة للجوال حققت نسبة مبيعات كبيرة جداً في الدول العربية، وأصبح لها عشاق ومحبين من جميع دول العالم.