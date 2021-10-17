نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منها إخفاء ظهورك.. واتساب يُطلق 5 ميزات رائعة للمستخدمين قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعمل خلال هذه الفترة تطبيق واتساب WhatsApp على إطلاق بعض الميزات الجديدة لجميع المستخدمين من أجل إرضاء العملاء، حيث تخضع تلك الميزات حالياً إلى الاختبارات على النسخ التجريبية من أجل التأكد من نجاحها ثم تطبيقها على الجميع خلال الفترة القادمة، وسوف نكشف لحضراتكم أهم تلك المزايا التي سوف يتم إطلاقها قريباً على التطبيق.

ميزات رائعة يُطلقها واتساب قريباً

ومن أبرز الميزات التي سوف يُطلقها التطبيق خلال الأيام القليلة القادمة وفقاً لما نقله موقع “indianexpress” الشهير، ميزة الرسائل الصوتية الجديدة، وإعادة تصميم فقاعات الدردشة، وميزة ردود الفعل على الرسائل، وميزة للنسخ الاحتياطي جديدة، وميزة إعداد الخصوصية المخصص، وبالفعل يقوم حالياً التطبيق بتجربة تلك الميزات مع بعض المستخدمين الذين يتمتعون بها قبل التعميم على الجميع.

أولاً: ميزة الرسائل الصوتية الجديدة

يسعى تطبيق واتساب إلى تطوير مشغل الرسائل الصوتية العالمي على التطبيق لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة، حيث أنه يُمكن المستخدم الاستماع إلى الرسالة الصوتية حتى عندما يُغادر الشات بعدد من الطرق سوف نكشف عنها بالتفاصيل في مقال خاص بها.

ثانياً: إعادة الخصوصية المخصص

يقدم التطبيق خيار إعداد الخصوصية للمستخدمين بشكل مخصص جديد لمستخدمي الإصدار التجريبي من هواتف أندوريد، حيث أن الشركة سوف تضيف خيار ” جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء” والذي يسمح للمستخدمين بإخفاء آخر ظهور لهم في جهات اتصال محددة.

ثالثاً إعادة تصميم فقاعات الدردشة

حرص التطبيق في النسخة التجريبية للمستخدمين على هواتف آيفون إتاحة التحديث للمستخدمين من خلال عرض فقاعات الدردشة المعاد تصميمها، وتكون بشكل مستدير وأكبر، وألوان كثيرة مقارنة بالفقاعات القديمة.

رابعاً ميزة جديدة للنسخ الاحتياطي

تحرص الشركة المالة للتطبيق على تطوير ميزة جديدة للمستخدمين من أجل إدارة حجم النسخ الاحتياطي للدردشة، حيث يمكنهم استبعاد محتوى معين مثل الصور والمستندات من النسخ الاحتياطي السحابي.

خامساً: ميزة ردود الفعل على الرسائل

وهى الميزة الأخيرة التي يعمل على تطويرها التطبيق، حيث أنها تتيح للمستخدم الرد على الرسائل من خلال استخدام الرموز التعبيرية، وهى مشابهة لما يتم استخدامه على ماسنجر في فيس بوك، وكذلك انستجرام مما يسهل كثيراً على المستخدمين خلال الفترة القادمة، وسوف يتم إطلاق تلك الميزات خلال الفترة القليلة القادمة.