نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي موبايل 1.6 ومتطلبات الحصول على التحديث الجديد من اللعبة pubg mobile update 1.6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي موبايل ١.٦ التحديث الجديد من لعبة ببجي الذي انتظره العديد من اللاعبين بفارغ الصبر، حيث يمتلك التحديث العديد من المميزات الرائعة والعديد من الإضافات المميزة التي من شأنها أن تجعل اللعبة أكثر متعة من الأوقات السابقة، وكانت شركة ببجي قد أعلنت في وقت سابق أن التحديث الجديد الخاص باللعبة من شأنه أن يعمل على زيادة التشويق والمتعة والحماس داخل اللعبة بصورة كبيرة للغاية، ومن شأن هذا التحديث أن يجعل اللاعب يشعر بأنه في مغامرة حقيقة بالفعل.

ببجي موبايل ١.٦

ببجي موبايل ١.٦ كانت الشركة المطورة للعبة قد أعلنت أن التحديث الجديد الخاص بشهر سبتمبر الجاري سوف يشمل على العديد من الإضافات المميزة مثل إضافة العديد من العناصر مثل الخرائط والأسلحة داخل اللعبة، ومنذ إطلاق هذا التحديث في يوم 14 سبتمبر الحالي وقد لاقي استحسان العديد من اللاعبين.

ويمكن للاعبين الحصول على هذه التحديثات بصورة سهلة للغاية، حيث كل ما عليهم فعله هو الدخول إلى المتجر الرسمي الموجود على الجوال، وكتابة اسم اللعبة في الخانة المخصصة للبحث، ومن ثم يمكنهم النقر على زر التحديث الذي يظهر أمامهم، وسوف يتم تحديث اللعبة بصورة تامة بعد عدة دقائق بسيطة على حسب سرعة الانترنت الموجودة لديك.

متطلبات التحديث الجديد من لعبة ببجي

على الرغم من أن التحديث متاح لجميع الأجهزة إلا أن هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتوفر في الهاتف الخاص بك حتى تتمكن من تحديث هذه اللعبة بكل سهولة.

والحقيقة أن متطلبات هذا التحديث بسيطة للغاية، فكل ما عليك فعله هو أن تتوفر لديك مساحة تخزينية فارغة على الجوال الخاص بك، فبالنسبة لأجهزة الاندرويد لابد أن تتوفر لديك مساحة تخزينية فارغة 690 ميجا بايت، وأما بالنسبة لأجهزة الايفون فحتى تتمكن من الحصول على تحديث ببجي موبايل ١.٦ لابد أن تتوفر لديك مساحة فارغة تصل إلى 1.68 جيجا بايت، وإن هذا التحديث الجديد من لعبة ببجي نال إعجاب الكثير من اللاعبين للغاية، ويرى الكثير منهم أن اللعبة أصبحت أكثر متعة بعد هذا التحديث الأخير.