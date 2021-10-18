سعر ومواصفات هونر 50 Honor في المملكة السعودية ومعرفه مميزاته وعيوبه

سعر ومواصفات هونر ٥٠ في السعودية، لا يبقى شيء كما هو على طبيعته، فالتغيير هي الحقيقة الثابتة الوحيدة في الحياة، وكحال أي شيء تتطور الأجهزة الإلكترونية تطوراً كبيراً بمرور الزمن وعلى وجه الخصوص أجهزة الهواتف المحمولة، فالشركات تسعى إلى تقديم أجهزة أكثر تطوراً وحداثة وبمميزات أعلى لتنافس منتجات الشركات الأخرى، تعتبر شركة هونر من أفضل الشركات وأكثرها شهرة في عالم الهواتف المحمولة، أطلقت الشركة والتي يقع مقرها في دولة الصين جهاز هونر 50 والذي يمتلك الكثير من المميزات والمواصفات الفريدة من نوعها، كما يعتبر أحدث الإصدارات لذلك يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة سعر الجهاز.

سعر هونر 50 في المملكة العربية السعودية

هناك أكثر من نسخة متوفرة من هونر 50 وكل نسخة لها سعر خاص حيث:

يبلغ سعر النسخة ذات المساحة الداخلية 128 ورام 8 ما يقرب من 2000 ريال سعودي.

أما النسخة ذات مساحة داخلية 256 ورام 8 ما يقرب من 22000 ريال سعودي.

أما بالنسبة لنسخة ذات مساحة داخلية 256 ورام 12 تصل إلى 2300 ريال سعودي.

مواصفات هونر 50

الجهاز تم صنعه من مادة الزجاج بالإضافة إلى فريم من الألمنيوم،.

يصل وزن الجهاز حتى 175 جم بينما سمكه يبلغ 7.9 ملم.

يحتوى الجهاز على اثنين من الشرائح النانو سيم والتي تدعم أكثر من جيل من الشبكات مثل الجيل الثاني والثالث وكذلك الرابع والخامس.

مقاس شاشة هونر 50 يبلغ 6.57 إنش من النوع الجيد، نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 11 مع خدمات جوجل.

الجهاز لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية أما الذاكرة الداخلية فمتوفر 128 وكذلك 256.

الجهاز له أربع كاميرات خلفية وكاميرا أمامية بدقة عالية تصل حتى 32 بيكسل.

يحتوي الجهاز على بلوتوث وواي فاي ومستشعر بصمة الإصبع مدمجة في شاشة الجهاز.

الجهاز له بطارية تصل إلى 4300 مللي أمبير.

يدعم الجهاز الشاحن السريع.

يقدم الجهاز أداء جيد في الألعاب الإلكترونية.

عيوب هونر 50

كل جهاز موبايل له مميزات وعيوب وسعره يختلف عن الأخر، فسوف نذكر لكم عيوب موبايل هونر 50