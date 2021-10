نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي أفضل تطبيقات الواتساب المعدلة بإمكانيات بلا حدود whatsapp gold is the best في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الذهبي التطبيق المميز الذي استطاع أن يستحوذ على اهتمام العديد من محبي استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي الواتس اب، حيث يعتبر التطبيق النسخة المطورة من النسخة الرسمية الموجودة على متجر جوجل بلاي، ويعد التطبيق من التطبيقات المميزة للغاية، حيث يمتلك التطبيق العديد من المميزات الرائعة التي طالما بحث عنها المستخدمون في التطبيق الرسمي، فدعونا نذهب في جولة سريعة للتعرف على أهم المميزات التي يتمتع بها التطبيق. واتساب الذهبي واتساب الذهبي على الرغم من أنه من أحد التطبيقات التي تم تطويرها وتعديلها من النسخة الرسمية إلا أنه يعد من التطبيقات الآمنة تماما مثله مثل النسخة الرسمية، علاوة على أن البرنامج يتم تحديثه بصورة مستمرة، ويكون التحديث إما لإصلاح بعض العيوب التقنية الموجودة في البرنامج أو ربما يكون لإضافة العديد من المميزات الجديدة. والحقيقة أن التطبيق يمتلك العديد من المميزات الفريدة من نوعها، ومن ضمن هذه المميزات الرائعة أنه يمكنك أن تقوم بقطع الانترنت عن الواتس اب فقط، ففي كثير من الأحيان نرغب في الحصول على الراحة وعدم الإزعاج للتركيز في بعض الأعمال التي نقوم بها على الإنترنت، ويمنحك واتساب الذهبي ميزة قطع الإنترنت عن التطبيق فقط مع بقاء باقي التطبيقات متصلة بصورة طبيعية. مشاهدة حالة الأصدقاء دون علمهم أيضا من المميزات الرائعة التي يقدمها ل البرنامج أنه يمكنك أن تقوم بمتابعة ومشاهدة الحالة الخاصة بالأصدقاء دون علمهم، ويمكنك فعل ذلك بكل سهولة من خلال النقر على أيقونة الثلاث نقاط الموجودة أمامك على الشاشة الرئيسية، ومنها قم باختيار خيار إخفاء أنك شاهدت الحالة. وأيضا من ضمن المميزات الرائعة أنه يمكنك أن تقوم بمشاهدة الرسائل دون أن يعرف أحد أنك قمت بمشاهدة الرسائل، وهناك العديد من المميزات الرائعة التي يمتلكها برنامج واتساب الذهبي والتي جعلته فريدا من نوعه، ومن الجدير ذكره أن واتساب جولد بالرغم من أن هناك الكثير من مشتركي لا يقوموا باستخدامه، إلا أن الكثير يرى أنه الأفضل من الإصدار الأصلي، وذلك يرجع إلى أنه بعد العديد من الإضافات التي تميزه.

