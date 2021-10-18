طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو ‏Grand Theft Auto 5 أحدث إصدار علي الاندرويد والكمبيوتر في 5 مقارق

تعتبر اللعبة الإلكترونية الشهيرة وهي لعبة الجراند ثفت أوتو 5 من بين أهم الألعاب التي يستخدمها الكثير من اللاعبين بدول مختلفة حول العالم حيث أنها استطاعت بالفعل أن تحقق الشعبية الجارفة خلال فترة وجيزة، وتعد من بين أهم الألعاب، والتي تزيد فيها المغامرات والمطاردات المستمرة والتي تعد من أكثر عوامل الجذب للاعبين لممارستها، ويفضل الكثير من اللاعبين تحميلها على أجهزتهم بشكل بسيط وهذا ما سنقوم بتوضيحه من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث يعتبر التحميل على الهواتف والحاسب الآلي من أبسط طرق التحميل وهذا ما سنوضحه فيما يلي.

تحميل لعبة جراند ثفت اوتو على الحاسب الآلي

يعد التحميل للعبة جراند ثفت أوتو 5 على الحاسب الآلي أو الكمبيوتر الشخصي أكثر ما يبحث عنه المستخدمون حيث يعد استخدامها على الكمبيوتر أفضل وأيسر من حيث القدرة على الممارسة، والتحميل يتم بمجرد فتح الحاسب الآلي وتوصيله بشبكة الواي فاي، ومن ثم يتم الدخول لخانة البحث وفيها يتم تدوين اسم اللعبة وفورا نقوم بالنقر على الزر المخصص للبحث، وبعدها سنجد أن اللعبة قد ظهرت أيقونتها فيتم النقر على المربع الخاص بالتحميل وبعدها سيتم التثبيت التلقائي وبعدها يسهل التشغيل لها على الفور.

تحميل لعبة جراند ثفت اوتو الأندرويد

تلك اللعبة من الممكن أن يتم التنزيل لها على نظام الهاتف الأندرويد بكل سهولة وذلك عبر المتجر الإلكتروني الخاص بهذا النوع من الهواتف والمتجر الخاص بالألعاب هو الجوجل بلاي، والمتجر من خلاله وعلى شريطه البحثي نكتب جراند ثفت أوتو 5 وسنجد بمجرد النقر على الزر المخصص للبحث تظهر أيقونة اللعبة وبعدها يتم البدء في للتحميل بكل سهولة عبر الرابط المباشر الخاص باللعبة والمتواجد بصفحتها الرسمية.

تحميل اللعبة على الأيفون

الأيفون من أشهر الهواتف والتي يتسع استخدامها عل نطاق واسع في مختلف دول العالم ويرغب مستخدموه في التعرف على الكيفية التي من خلالها يتم التنزيل للعبة على الهاتف، ولا بد من الدخول للمتجر آب ستور وهو الذي من خلالها يتم البحث والتنزيل للعبة على أيفون.