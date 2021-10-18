نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر OnePlus 9RT مواصفات هاتف OnePlus الجديد | صفقة جديدة من وان بلس في المقال التالي

OnePlus 9RT أحدث إصدارات شركة OnePlus من الهواتف الذكية ، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً لينطلق إلي أسواق الهواتف الذكية في الصين ولم تعلن الشركة عما إذا كان الهاتف سيتوفر في الأسواق العالمية أم لا. يأتي الهاتف كذلك مع بعض التعديلات والتطورات عن سابقه OnePlus 9R كما في المعالج حيث تم إستخدام احدث معالجات شركة كوالكوم وهو Snapdragon 888. مواصفات هاتف OnePlus 9RT : ‌يأتي الهاتف مع وزن يقدر بحوالي 198 جراماً.‌

كما أن الخامات المستخدمة في صنع الهاتف تأتي من الزجاج في الأمام والخلف.‌

بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول الهاتف.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن كأغلب هواتف شركة OnePlus لا يتوفر منفذ خاص لإضافة كارت الميموري ، لذا لا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.62 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ، وبمعدل كثافة بكسلات 397 بكسل لكل إنش.‌

كذلك تدعم الشاشة خاصية HDR10+ ، مع وجود أبعاد عرض 20:9 تعطي تجربة مشاهدة ممتعة.‌

كما تدعم الشاشة أيضاً معدل التحديث الجديد والعالي 120 هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass علي كل من ظهر وشاشة الهاتف.‌

تأتي الشاشة كذلك بدعم خاصية Always-on display(AOD).‌

يعمل الهاتف أيضاً بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة مستخدم OnePlus الأحدث OxygenOS 11.‌

كذلك يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 888 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع موفرة للطاقة 5 نانو متر.‌

كما يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 660.‌

تم الإعلان عن الهاتف بثلاثة اصدارات من مساحة التخزين وهم : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، وأخيراً 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين كذلك تأتي من نوع UFS 3.1 الحديث والسريع. كاميرا هاتف OnePlus 9RT : ‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـAuto-HDR والتصوير بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

كما يحتوي الهاتف أيضاً علي ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التثبيت البصري OIS و PDAF.‌

الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية تصوير 123°.‌

أما الثالثة والأخيرة فتأتي خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

كذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدلي التقاط 30/60 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD بمعدل التقاط 30/60/240 إطار.‌

كما تدعم الكاميرات أيضاً خاصيتي الـPanorama و HDR ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌

يدعم الهاتف التثبيت الإلكتروني بخاصية Gyro-EIS. مواصفات أخري للهاتف : ‌كما المتوقع يوفر الهاتف تجربة صوتية مميزة بفضل السماعات الاستريو.‌

لكن وكعادة OnePlus في أغلب هواتفها لا يوجد مدخل 3.5 مللي خاص بسماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف أيضاً خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

البصمة موجودة أسفل الشاشة وتأتي من نوع Optical ، كذلك يمكن فتح الهاتف بخاصية الـFace Unlock.‌

كما يتوفر بالهاتف بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع Lithium ploymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 29 دقيقة فقط.‌

يتوفر أيضاً بالهاتف مدخل شحن من نوع Type-C 2.0 ، يتميز بدعم خاصية OTG. ‌

الهاتف يتوفر بأكثر من إختيار للألوان وهم : الأسود ، الفضي ، والأخضر. سعر هاتف OnePlus 9RT : ‌600$ للنسخة الأقل من الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 9400 جنية مصري.‌

650$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 10200 جنية مصري.‌

730$ للنسخة الأعلي من الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 11500 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة OnePlus 9RT مواصفات هاتف OnePlus الجديد | صفقة جديدة من وان بلس - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر OnePlus 9RT مواصفات هاتف OnePlus الجديد | صفقة جديدة من وان بلس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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