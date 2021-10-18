تحديث تردد قناة SSC الرياضية السعودية 2021 لمتابعة مباراة النصر والهلال بنصف نهائي دوري أبطال آسيا

تردد قناة SSC من أهم الترددات على الساحة خلال الفترة الأخيرة، خاصة لدي محبي وعشاق مباريات كرة القدم السعودية، فقد احتلت القناة مكانة متميزة وأسرت ملايين القلوب العاشقة لمعشوقة الجماهير كرة القدم، نظراً لكون القناة تقدم مباريات الدوري السعودي الممتاز وكذالك مباريات دوري أبطال آسيا، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث يتزايد عن تردد القناة الرياضية السعودية SSC للتمتع بمتابعة كلاسيكو نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سيكون بين فريق نادي النصر وفريق نادي الهلال السعوديين، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” نحرص على توفير المعلومة الصحيحة، لذلك نعرض عليك التردد الصحيح للقناة للتسهيل على متابعينا في ضبطها.

القمر الصناعي عرب سات التردد 12523 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 4/3

تردد القناة على النايل سات

التردد :- 12417.

الاستقطاب :- أفقي.

معامل الترميز :- 27500.

تردد القنوات الرياضية السعودية

حازت قناة SSC الرياضية السعودية على شهرة كبيرة بالرغم من حداثة إطلاقها، حيث تم إطلاقها في أوائل شهر أغسطس الماضي بمعرفة الشركة الرياضية السعودية بمشاركة مع مجموعة قنوات إم بي سي، فقد تم إطلاق عدد من القنوات تحت نفس الاسم ولكن يوجد منها مجاني وأخر مشفر بأجر رمزي، وتنافس هذه القنوات بقوة بمحتواها المتميز مع قناة السعودية الرياضية العريقة والأولي في هذا المجال بالمملكة العربية السعودية، وتميزت القناة بجودة البث لامتلاكها أحدث التقنيات والأجهزة حتي تظهر الصورة والصوت بأعلي جودة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تقام مباراة النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب مرسول بارك يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية، الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، فقد تغلب النصر على نظيره الوحدة الإماراتي ب 5 أهداف مقابل هدف ليتأهل النصر للنصف النهائي، وعلى المقابل كان الهلال على موعد مع الفوز على فريق برسبولس الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

حقوق البث لقناة SSC الرياضية السعودية

الدوري السعودي الممتاز.

كأس السوبر السعودي.

دوري أبطال آسيا.

كأس الملك.

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.

كأس الاتحاد الآسيوي.

القنوات السعودية الرياضية

تهتم المملكة العربية السعودية بالنشاط الرياضي، وتوفر الوسائل التي يستطيع معها محبي الرياضة متابعتها، وذلك من خلال القنوات الرياضية المتنوعة والمتميزة في محتواها، خاصةً وأن حضور الجمهور كان متوقف خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا، فكان الملاذ الأمن لمتابعة المباريات والفاعليات الرياضية من خلال القنوات الرياضية، والتي لها حقوق البث للعديد من البطولات لمختلف الرياضات.