نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تستقبل قناة الجديد الفضائية اللبنانية+ أهم البرامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقنوات الأخبار في الشرق الأوسط دور مهم في تغطية الاحداث الساخنة وكل ما يحدث على الساحة العربية، ولكن هناك أهمية أكبر ربما لبعض القنوات دون غيرها ومشاهدة تقل أو تزيد وفقاً لمجريات الأحداث المتسارعة وحيادية كل قناة فضائية في تداول الخبر، وتعتبر الجديد الفضائية وهي محطة تلفزة لبنانية واحدة من أهم القنوات الإخبارية والتي تعنى بتغطية أخبار لبنان والدول العربية المجاورة.

وفقاً للسرد في الأعلى عرفنا ملامح الجديد الفضائية، الجديد والتي هي قناة تلفزيونية متنوعة، مقرها في لبنان، أشتهرت ببرنامج (طوني خليفة) القائم على النقاشات والحوارات لمواضيع طارئة سواء اجتماعية وسياسية. بدأ أول بث فعلي للجديد في 1992م، وتم بثها تحت اسم نيوز تي في قبل أن يتم تعريب اسم القناة إلى الجديد لاحقاً.

هل الجديد الفضائية متاحة على الأقمار الصناعية

تظهر استطلاعات الراي ان سطوع نجم القناة الفضائية(الجديد) يتركز في بعض الدول بشكل أكبر إذ لهذه القناة نصيب الأسد في كسب الجمهور في كل من جمهورية لبنان، وسوريا، ومصر، وفلسطين، إذ تسجل القناة أعلى نسب مشاهدة في هذه الدول.

يجمع التلفزيون اللبناني الجديد جميع خصائص القنوات المتكاملة في العديد من مجالات السياسية والمجتمع والكوميديا، وتسعى لتكون بمثابة قناة تتناول المادة الإعلامية (بعمق) لجميع القضايا والأحداث من خلال وسائل الإعلام عبر استضافة الصحفيين والكتاب ورجال السياسة.

تذيع قناة الجديد الفضائية 4 نشرات إخبارية وهي (النشرة الصباحة، ونشرة الظهيرة، والمسائية ، والليلية) يومياً وطوال الأسبوع، ويعمل مع محطة الجديد قامة من المذيعين وشبكة مراسلين ينتشرون في اهم العواصم العربية.

أبرز برامج قناة الجديد الفضائية 2021

هنا بيروت برنامج يومي يتناول آخر أحداث بيروت يبث بعد نشرة الثانية والنصف من تقديم المذيعين رواند ابو خزام جوزفين ديب ادم شمس الدين وليال سعد، ويستضيف شخصيات سياسية واجتماعية ومحللين للتعرف على جديد التطورات.

عمشان Show – الموسم الثاني، هو برنامج يومي في إطار هزلي، يتناول كل بعض القضايا السياسية والاجتماعية بطرق ساخرة تهكمية تبعث على السخرية مثل اللعب على التناقضات.

المفاوض

صباح اليوم

برنامج الحدث، نافذة تطل يومياً لنقل الحدث لحظة بلحظة وقراءة أبعاده، لتحقيق ذلك يستضيف وجوه بارزة في السياسة والإعلام.

ماهو تردد قناة الجديد الفضائية 2021

التردد 11977 أفقي القمر الصناعي عربسات Arabsat- بدر 4 معدل الرمز 27500، 3/4

تقوم حاليا قناة الجديد AL JADEED HD بتطوير نظام البث من ناحية الجودة فقد انتهت اعتماد نظام الجودة HD للوضوح فائق الدقة من خلال بثها المتواصل على مدار 24 ساعة من خلال الأقمار الصناعية، وتوفر بث مباشر برابط مخصص لذلك على الموقع الرسمي على الشبكة العنكبوتية، ويتم استقبال الجديد من خلال بدر 4 بتردد عالي الوضوح.