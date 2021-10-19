مواصفات هاتف هونر 50 الجديد بخدمات جوجل والسعر المتوقع

أهم مواصفات هاتف هونر 50 الجديد بعد اقتراب تداوله بالأسواق، بعد الإعلان عن نزول الهاتف وبه خدمات جوجل بشكل رسمي، وتمتعه بعدد كبير من التقنيات الحديثة، التي تسعى من خلالها شركة honor لاستعادة مكانتها في سوف الهواتف الذكية الحديثة، والمنافسة بقوة، وقد أشار البعض إلى إمكانية تعويض غياب أجهزة هواي عن المنافسة بقوة، وهو الأمر الذي زاد من حالة الشغف لدى هواة اقتناء التقنيات الحديثة للحصول على تجربة مميزة وثبات في الأداء قد تفتقده بعض الماركات العالمية المشهورة.

هاتف هونر 50 وهاتف honor 50 pro

أعلنت شركة هونر عن اهم مواصفات هاتف هونر 50 والتي منها الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجا بكسل، كما إن كاميرا السلفي 32 ميجا بكسل، وذلك من شأنه أن يعطي صور عالية الجودة لمحبي التصوير، ويضاف إلى ذلك استخدام شاشة من تقنية (oled )، يوجد بها انحناءات من الأطراف، تدعم معدل التحديث 120 هيرتز، مما يزيد من سرعة التنقل بين التطبيقات وعمليات التصفح بكفاءة عالية.

أهم مواصفات هاتف هونر 50

يمكن الحديث عن أبرز مواصفات هاتف هونر 50 كما يلي:

تم الإشارة إلى الشاشة ونوعها ومعدل التحديث لها.

الهاتف يدعم خاصية nfc.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين للاتصالات بتقنية الجيل الثاني او الثالث أو الرابع.

وزن الهاتف في خدود 125 جرام.

الشاشة من نوع oled وبمقاس 6.57 للنسخة العادية، و 6.72 للبرو.

المعالج من نوع كوالكم سناب دراجون 778 .

الرامات أو ذاكرة الوصول العشوائي متاحة في التنبيهات بدقة 8 أو 12 جيجا.

نظام التشعيل على الهاتف العادي هو أندرويد 11 مع واجهة للهاتف بنظام Magic UI 4.2

يعدم التصوير بتقنية 4k بدقة 2160 بيكسل.

توجد كاميرا ثالثة بدقة 8 ميجا بكسل .

باقي بمواصفات من موقع شركة هونر للهواتف الذكية.

سهر honor 50 في مصر وبعض الدول العربية

شركة هونر تعتزم تقديم هونر 50 في القاهرة نهاية شهر أكتوبر الجاري، وسيكون السعر مرتبط بعدة بيانات أخرى وإجراءات يتم تسليمها.

سعر تلقون هونر 50 في مصر بقيمة 9600 جنية، وباقي الأسعار كما يلي:

قريباً سيتاح الهاتف في الأسواق المصرية والعربية، حيث يمكن وقتها استكشاف كل الإمكانيات والخصائص والسعر الرسمي الذي سيعلن عبر القنوات الرسمية.