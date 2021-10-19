أسهل طريقة لتفعيل واتس اب برقم أمريكي مجاني مدي الحياة في 60 ثانية

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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتفعيل واتس اب برقم أمريكي مجاني مدي الحياة بخطوات بسيطة من خلال تطبيق أسطوري يعد من الأسرار الذي لا يعلمها الكثيرون، كل ما يجب فعله في البداية التوجه إلي أحد المتاجر الالكترونية مثل جوجل بلاي أو ابل ستور أو أحد المتاجر الأخري ثم القيام بتحميل تطبيق panda vpn ثم تثبيت هذا التطبيق ومتابعة الخطوات التي نقوم بتوضيحها من خلال السطور التالية عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

أسهل طريقة لتفعيل واتس اب برقم أمريكي مجاني مدي الحياة

هناك عشرات الطرق المنتشرة على بعض المواقع وقنوات اليوتيوب توضح خطوات تفعيل الواتس اب إلي امريكي على رقم وهمي، أما في هذه الطريقة التي نقدم من خلالها واتساب أمريكي حصري باسهل الطرق واسرعها، لهذا عليك إتباع الخطوات التالية:

1. المرحلة الأولي:

الدخول على متجر جوجل أو ابل ستور.

البحث عن تحميل Panda VPN.

تثبيت التطبيق الآن.

افتح التطبيق الآن.

الضغط على الإتصال الذكي.

اختار سيرفر أمريكي.

يبدأ ظهور اعلان وبعد ثواني ينتهي ويبدأ الإتصال بالسيرفر الأمريكي.

2. المرحلة الثانية:

الدخول إلي متجر جوجل بلاي أو ابل ستور.

البحث عن تطبيق Talk Aton.

تحميل التطبيق ثم تثبيته.

الضغط على Sign up.

النقر على continue.

سجل ايميل حقيقي من أجل إتمام عملية التفعيل.

الضغط مرة أخرى على continue.

في حالة حدوث مشكلة ارجع مرة أخرى وغير نوع السيرفر.

الدخول إلي البريد الإلكتروني لاستلام الكود المرسل.

اكتب التطبيق في الكود لكي تتمكن من التسجيل.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة.

الضغط على Done.

النقر على السماح.

أصبح أمامك الرقم.

الضغط على 3 نقاط اللي بالاعلي.

واختار voice mail بحيث المكالمة الهاتفية يتم تحويلها إلي مكالمة صوتية.

تفعيل الواتساب الأمريكي

الدخول إلي تطبيق الواتس اب كالتالي:

نضع كود الدولة 1.

نضع الرقم الذي حصلنا عليه.

الضغط على اتصل بي.

انتظر حتي انتهاء المكالمة حتي يتم تحويلها إلى مكالمة صوتية.

الضغط على المكالمة لكي تتعرف على الرقم السري.

سجل هذا الرقم.

طريقة الحفاط على رقم الواتس اب الأمريكي

بعد أن انتهينا من تفعيل الواتساب الأمريكي قم بتفعيل التحقق بخطوتين كي لا يتم سحب هذا الرقم وذلك عن طريق التالي:

الدخول إلي تطبيق الواتس اب .

الضغط على 3 نقاط.

النقر على الحساب.

التحقق بخطوتين.

ثم سحب الكود.

قبل الختام ندعوكم جميعاً إلي وضع تعليق أسفل هذا المقال توضيح فيه مدي فاعلية هذه الطريقة ومدي رضاكم عن الموضوع وذلك في صندوق التعليقات أسفل هذا المقال أسهل طريقة لتفعيل واتس اب برقم أمريكي مجاني مدي الحياة في 60 ثانية.