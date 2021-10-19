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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إخفاء عبارة نشط الآن من فيسبوك ماسنجر في المقال التالي
في هذه المقالة سنوضح لكم كيفية إخفاء عبارة نشط الآن من فيسبوك ماسنجر في نفس الوقت ولكن عليك أن تعرف انه سوف تختفي أيضا قائمة الأصدقاء النشيطين لديك.
يجب عليك أن تعرف أن عبارة نشط الآن هي تدل على انك متصل بالإنترنت الأن وتستخدم الفيس بوك، وأن عبارة نشط خلال أو كان نشط منذ هي عبارة تدل على آخر وقت ظهورك على الفيس بوك، ولكي تصبح غير نشط على فيس بوك والماسنجر عليك أن لا تستخدم تطبيق فيس بوك أو تطبيق الماسنجر.
كيفية إخفاء عبارة نشط الآن من فيسبوك ماسنجر من خلال الهاتف
- قم بفتح الماسنجر.
- قم بالضغط على أيقونة الماسنجر.
- يبدأ التطبيق في فتح صفحة إعداداتك الخاصة بالماسنجر في حالة انك قمت بالتسجيل.
- لو كنت غير مسجل فينبغي عليك أن تسجل من خلال إدخال رقم هاتفك وكلمة مرورك أو إدخال ايميلك وكلمة المرور.
- قم بالضغط على صورة ملفك الشخصي والذي ستكون موجودة في أعلى يمين أو أعلى يسار الشاشة حسب لغة جهازك.
- ثم ستلاحظ وجود خيار يمكنك من خلاله التحكم في علامة نشك الآن حيث يتوفر أمامك اختياران الأول أما الضغط وإيقاف تفعيل علامة النشط أو الضغط وتفعيل علامة النشط.
- بعدما تضغط على علامة النشاط لكي تخفي ظهورك يعرض لك الماسنجر رسالة تحذيرية يقول لك فيها أنك عندما تخفي أوقات نشاطك لا يمكنك رؤية الأشخاص الاخرين النشطين.
- بعد الضغط على موافقة على الرسالة التحذيرية ستصبح الأن غير مرئي أو غير نشط للأشخاص الأخرين حتى لو كنت نشطًا، لكن لا يمكنك أن ترى أن كانوا أصدقائك نشطين أم لا.
إخفاء نفسك من خلال الكمبيوتر
- قم بالبحث عن الفيس بوك من خلال المتصفح الخاص بك بعد ذلك ستظهر لك صفحتك الشخصية على فيس بوك.
- أن كنت غير مسجل سوف تسجل الايميل وكلمة المرور الخاصة بك
- اضغط على أيقونة الماسنجر والتي تكون على شكل رعد باللون الزرق والأبيض في أعلى يمين أو يسار الشاشة.
- اضغط على رؤية الجميع ويكون هذا الخيار في القائمة المنسدلة الموجودة في الأسفل.
- من ثم قم بالضغط على الاعدادت بعد دخولك على الماسنجر وتكون شكل الإعدادات هو الترس.
- قم بالضغط على الإعدادات في الماسنجر.
- بجانب اسمك خيار يمكنك من خلاله تحويل حالتك من نشاط إلى غير نشط.بعد ضغطك على ها الخيار لن تتمكن من رؤية أصدقائك النشطين ولن يتمكنوا هم أيضا من رؤية أن كنت نشطا أم لا.
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