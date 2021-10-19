مواصفات Red Magic 6s Pro وحش الجيمينج وسعر ريد ماجيك 6 اس برو في الأسواق

مواصفات Red Magic 6s Pro ، أعلنت رسميا شركة zte عن جوالها وحش الجيمينج zte nubia red magic 6s pro. حيث أن قامت الشركة في السنوات الأخيرة بإصدار جوالات خاصة بالألعاب الإلكترونية حيث تحتوي علي أقوي المعالجات علي مستوي العالم وأفضل أنواع الشاشات. كما تتمتع بشكل خارجي جذاب. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لك مواصفات ريد ماجيك 6 اس برو. كما سنستعرض سعره في الأسواق العربية. وذلك من خلال موقعكم المفضل ثقفني. فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

مواصفات Red Magic 6s Pro

يأتي الجوال من نظام اندرويد 11.0.

معالج الجوال يأتي مخصص للألعاب حيث يأتي من Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 كما يدعم الجيل الخامس.

حيث أن يأتي سرعة المعالج ثماني النواة (1×3.0 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680).

يأتي ريد ماجيك 6 اس برو معالج رسومي قوي أدرينو 660.

معالج رسومي قوي أدرينو 660. تم إصدار الجوال من أربعة نسخ مختلفة في التخزين والذاكرة العشوائية. حيث تأتي النسخة الأولي من الجوال من سعة تخزين 128 جيجا وذاكرة عشوائية 12 جيجا. والنيخة الثانية سعة تخزين 256 جيجا و12 جيجا ذاكرة عشوائية، كما تأتي النسخة الثالثة من سعة تخزينية 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية 16 جيجا، أما بالنسبة للنسخة الأخيرة تأتي من 512 جيجا ذاكرة تخزين و18 جيجا ذاكرة عشوائية.

يأتي جوال ريد ماجيك 6 اس برو من إضاءة خارجية وذلك لأنه جوال للألعاب الإلكترونية.

يدعم الجوال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

إصدار البلوتوث 2.1.

مستشعر بصمة، تسارع، دوران، تقارب، البوصلة.

كما يدعم الجوال خاصية nfc.

يدعم مخرج سماعات 3.5 مللي.

أبعاد الجوال تأتي من 169.9 × 77.2 × 9.5 ملم. مما يزن حوالي 216 جراما.

الجوال يعد من أقوي الجوالات صنعا. حيث تم تصنيع الواجهة من الزجاج كما تم صنع الظهر من الزجاج وجسم الجوال تأتي من الألومنيوم.

شاشة مواصفات ريد ماجيك 6 اس برو كبيرة الحجم 6.8 انش من نوع اموليدز كما تدعم تردد 165 هرتز. للاستمتاع تجربة للألعاب ليس لها مثيل.

بطارية ريد ماجيك 6 اس برو

تأتي مواصفات Red Magic 6s Pro من بطارية كبيرة تدوم طويلا. حيث تأتي بسعة 5050 مللي أمبير. كما تدعم الشحن السريع بقوة تصل حتي 120 وات. مما يمكن للجوال أن يتم شحنه في وقت قصير جدا من 0% إلي نسبة 100% بالكامل في غضون 16 دقيقة فقط. حيث أنها سرعة هائلة للشحن.

كاميرا مواصفات Red Magic 6s Pro

كما ذكرنا أن الجوال يأتي لمحبي الألعاب. مما يعني ذلك أنه من يحتوي علي أفضل المعالجات ولكن ليس تنطبق علي كاميرات الجوال. حيث يأتي كاميرا مواصفات Red Magic 6s Pro من ثلاثة كاميرات خلفية. الأولي تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0. أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فهي لتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بيسكل. كما مدمج من الخلف فلاش ليد.

من ثلاثة كاميرات خلفية. الأولي تأتي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.0. أما بالنسبة للكاميرا الثالثة فهي لتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بيسكل. كما مدمج من الخلف فلاش ليد. كما تأتي الكاميرا الأمامية لجوال ريد ماجيك 6 اس برو من كاميرا وحيدة بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدستها f/2.0.

سعر ريد ماجيك 6 اس برو

تأتي سعر أول نسخة من الجوال عالميا بسعر 600 دولا أمريكيا. وسعر Red Magic 6s Pro في المملكة العربية السعودية ستصل النسخة الأولي بسعر 2250 ريال سعودي. كما سيصل سعره في جمهورية مصر العربية بسعر 9415 جنيه مصريا. ومقرر نزولة في الأسواق العربية رسميا خلال الشهر الجاري أكتوبر 2021.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات Red Magic 6s Pro. كما أستعرضنا لكم السعر الرسمي في الأسواق العالمية والعربية وموعد نزوله رسميا. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.