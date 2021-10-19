نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق متعددة لشحن شدات ببجي موبايل 2021 لجميع المواسم بطرق رسمية أحصل على 9999 PUBG UC في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريد معرفة طرق متعددة لشحن شدات ببجي موبايل 2021 بطرق أمنة ورسمية ولا تعرض حسابك للخطر. تهانينا لكم أعزائي اللاعبين فأنتم في المكان الصحيح الذي سوف يوفر لكم جميع الأسرار والطرق التي يستخدمها اللاعبين المحترفين في شحن شدات ببجي بالأف الشدات في دقائق معدودة فقط. حيث يبحث جميع محبي لعبة ببجي الشهيرة دائما عن طرق شحن الشدات سواء كانوا لاعبين محترفين أو مبتدئين. فجميعهم يحتاجون هذا الشدات لشراء المستلزمات التي تساعدهم على الفوز والبقاء لأطول فترة ممكنة لمواجهة الأعداء بكل قوة وصمود. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على كيفية شحن شدات ببجي بالكثير من الطرق التي تساعدكم في الحصول على العدد الذي تريدونه من الشدات. فتابعوني لمعرفة التفاصيل.

الطريقة الأولي لشحن شدات ببجي موبايل 2021 للأندرويد

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 التي سوف نعرفكم عليها الآن هي خاصة بجوالات الأندرويد، وهذه هي طريقة شحن شدات ببجي للأندرويد :

لأبد أن يكون لديك رصيد في بطاقات جوجل بلاي لكي تتمكن من شحن PUBG UC .

ثم قم بفتح موقع اللعبة الرسمي ( PUBGMOBILE.COM ) .

) . بعد الدخول إلى اللعبة قم بالدخول إلى ببجي .

حدد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها .

أختر وسيلة الدفع الأمنة ( بطاقات جوجل بلاي ) .

بعد إتمام عملية الدفع ستحصل على الفور على الشدات في حسابك .

الطريقة الثانية لشحن شدات ببجي موبايل 2021 للأيفون

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2021 التي وف نعرفكم عليها الآن هي خاصة بجوات الأيفون. وهذه هي طريقة الحصول على شدات ببجي UC للايفون :

لأبد أن يكون لديك بطاقة ابل ايتونز ويكون عليها رصيد كافي .

ثم قم بفتح موقع اللعبة الرسمي ( PUBGMOBILE.COM ) .

) . بعد الدخول إلى اللعبة قم بالدخول إلى PUBG .

حدد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها .

أختر وسيلة الدفع الأمنة (ابل ايتونز ) .

بعد الانتهاء من الدفع سيتم تحويل شدات ببجي فورا على حسابك في اللعبة .

طريقة شحن شدات ببجي عبر موقع MIDASBUY

موقع ( MIDASBUY ) من أشهر المواقع الأمنة التي يلجأ لها اللاعبين المحترفين لشحن شدات ببجي موبايل 2021 بكل سهوله للحصول على الكميات التي يردونها من شدات ببجي ، وهذه هي طريقة شحن شدات ببجي midasbuy :

أولا يجب عليك الدخول إلى ( ببجي الموقع الرسمي للشحن midasbuy ) .

) . أختر الدولة التابع لها .

ثم كتابة كود الدولة التابع لها، ورقم الجوال الخاص بك .

أختر العملة التي سوف تدفع بها للحصول على ببجي UC .

. بعد ذلك أختر عدد الشدات التي تريدها .

أختر وسيلة الدفع المناسبة لك .

كتابة رقم ( ID ) الخاص بمعرف اللاعب. وأختر عدد الشدات التي تريدها .

بعد إتمام عملية الدفع سوف يصلك على الفور شدات ببجي على حسابك .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طرق متعددة لشحن شدات ببجي موبايل 2021 لجميع المواسم بطرق رسمية وأمنة، يستخدمها اللاعبين المحترفين وأيضا المبتدئين .