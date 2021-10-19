مواصفات AIRPODS 3 PRO من أبل تكشف عنها مع باقة جديدة من AIRPODS 3

مواصفات AIRPODS 3 PRO الجديدة من أبل التي كشفت عنها اليوم وصرحت عن باقة متنوعة منها . جاء ذلك من خلال ألتويتة التي نشرتها علي صفحتها الرسمية . كذلك جاء التصريح عن AIRPODS 3 بأنه سيتم إطلاقها اليوم في كافة الأسواق العالمية . كما تم الكشف عن سعر AIRPODS 3 بكافة الباقات الجديدة . تلك الباقة الجديدة منها نوع أخر وهو AIRPODS MAX بتصميم محيطي جديد كلياً . وفي هذا المقال سنتعرف علي كافة تفاصيل مواصفات APPLE AIRPODS 3 الجديدة . التي تنوعت بها تقنيات حديثة تم وضعها في الباقة الجديدة من أبل .

مواصفات AIRPODS 3 PRO المتعددة المرصح بها من أبل

مواصفات AIRPODS 3 PRO التي سيتم طرحها بشكل مميز حيث تنوعت بها المواصفات . تتميز تلك السماعات اللاسلكية بتصميمها المحيطي الجديد . بوضع تقنية ADAPTIVE EQ التي تسمح لمستخدمي السماعات . بسماع الموسيقي كما تم تسجيلها . كذلك بجانب أن AIRPODS 3 لا تؤثر علي كيفية تغيير الأذن الداخلية ومدي تأثيرها علي نقاء الموسيقي . وفيما يخص باقي المواصفات العديدة والمتنوعة في السماعات الجديدة من أبل . نتعرف عليها بالتفصيل في السطور القادمة من المقال . تلك المواصفات التي تجعل من المستخدمين سيكونوا شغوفين في أقتناءها . ذلك بمجرد طرحها داخل المتاجر العالمية والمحلية .

مواصفات السماعات الجديدة AIRPODS MAX

تأتي السماعات مع مواصفات AIRPODS 3 PRO متعددة وأول تلك المواصفات بأنها مقاومة للماء والعرق . كذلك تم تطوير بطارية سماعات AIRPODS 3 ليصبح عمر البطارية أكثر من 6 ساعات متواصلة . كما حدث التطوير علي عمر البطارية بأطالة عمرها إلي أكثر من 40 دقيقة عن السماعات السابقة . ذلك بجانب أن شركة أبل وفرت علبة خاصة بالشحن تصل مدتها إلي 30 ساعة من الطاقة .

سعر AIRPODS 3 الذي ستطرح به داخل الأسواق

قد يختلف سعر AIRPODS 3 عن سعر سماعات AIRPODS 3 PRO . ذلك حسب المواصفات واللون . لكن فيما يخص سعر ARPODS 3 . قد تحدد بالسعر العالمي لكافة الأسواق وسيكون 179 دولار أمريكي . كذلك يأتي ذلك السعر بزيادة قدرها 50 دولار أمريكي عن النسخ السابقة . كما صرحت شركة أبل بأن علي من يرغب في أقتناء AIRPODS 3 . فقد تم فتح باب التسجيل المسبق لكي ما يكون الشحن بدايةً من الأسبوع المقبل .

مواصفات AIRPODS 3 PRO الجديدة التي سيتم طرحها قريباً من شركة أبل . تم عرض العديد من المواصفات الخاصة بها والتي ستكون في الأسواق مع باقة متنوعة من السماعات . كذلك تم توضيح السعر الخاص بالسماعات الجديدة من شركة أبل العالمية .