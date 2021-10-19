”فيسبوك” تغلق شبكتين كبيرتين تستهدفان مستخدمي الموقع في السودان

قالت شركة "فيسبوك" إنها أغلقت شبكتين كبيرتين تستهدفان مستخدمي الموقع في السودان في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن إحدى الشبكات التي تم إزالتها كانت مرتبطة بقوات الدعم السريع شبه العسكرية، وتضم ما يقرب من 1000 حساب وصفحة بها 1.1 مليون متابع.
وعززت هذه الشبكة البث الإعلامي الرسمي لقوات الدعم السريع وغيرها من المحتويات المتعلقة بها، بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم.
وقال ديفيد أجرانوفيتش، مدير إدارة تعطيل التهديدات في "فيسبوك"، إن الشبكة تم تحديدها من خلال التحقيق الداخلي للمنصة.
وكانت الشبكة السودانية الثانية الأخرى، التي تضم أكثر من 100 حساب وصفحة ولديها أكثر من 1.8 مليون متابع، تدار من قبل أشخاص تم تصنيفهم على أنهم من مؤيدو الرئيس السوداني السابق عمر البشير للتحريض على القيام بانقلاب عسكري.
وقالت الشركة أيضا إنها أزالتها بعد تلقيها بلاغا من شركة "فالنت بروجيكتس"، وهي شركة أبحاث مستقلة استأجرتها وزارة الإعلام السودانية للنظر في أنشطة مرتبطة بالموالين للبشير.
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