نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمجان اتمكن من شحن نقاط فورتنايت الإصدار الجديد fortnite والعب واستمتع بمميزات اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن نقاط فورتنايت كثيرًا ما يبحث عنه مستخدمين تلك اللعبة ليتمكنوا من الاستمرار في اللعب والحصول على إثارة وتشويق لا حدود لهم، من خلال تلك النقاط يمكن للاعب الحصول على ما يريد من ملابس متنوعة وأسلحة وذخائر تساعده في إتمام المهام المُكلف بها وتحقيق التقدم بأسرع شكل ممكن، لعبة فورتنايت واحدة من أكثر الألعاب الإلكترونية تشويق وإثارة دعونا نتعرف على طريقة تحميلها.

شحن نقاط فورتنايت الإصدار الجديد

عندما تقوم بالحصول على نقاط فورتنايت يمكنك الاستمتاع بكل ما تريد من أسلحة وملابس والكثير من المعدات الأخرى داخل اللعبة.

أولًا يجب على اللاعب أن يقوم بالحصول على بطاقات V BUCKS عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به من خلال الموقع الرسمي للعبة.

تستطيع أيضًا أن تحصل على تلك البطاقات من خلال PAYPAL والدفع إما عن بطاقة الائتمان أو شحن الرصيد من متجر بلاي.

شحن نقاط فورتنايت بالمجان

هناك العديد من المستخدمين الذين يجدون صعوبة في الحصول على تلك النقاط، لكن سنعرض لكم اهم تلك الطرق المجانية:

نقوم بالذهاب إلى موقع اللعبة الرسمي ومنة خلاله نقوم إنشاء حساب خاص بنا.

بعد إنشاء الحساب تقوم بالدخول على الصفحة الرسمية للموقع ثم تقوم بالنقر على أيقونة “V BUCKS”.

بعد ذلك نضغط على خيار إرسال البيانات وكتابة كافة البيانات المطلوبة منا حتى نتمكن من إتمام العملية والحصول على كمية النقاط التي نريدها.

شحن فورتنايت من خلال التطبيقات

نستطيع أيضًا أن نحصل على تلك النقاط عن طريق بعض التطبيقات التي توفر تلك الخدمة:

نقوم بتنزيل تطبيق متخصص في خدمة الاستطلاع.

نقوم بالذهاب إلى المتجر الرئيسي وكتابة اسم التطبيق في الخانة الخاصة بعمليات البحث.

يطرح التطبيق عدد من الأسئلة للإجابة عليها ثم الحصول على النقاط في النهاية.

إن لعبة فورت نايت في تحديثها الجديد والمطور من الشركة المنتجة للعبة جاءت لتنافس العديد من ألعاب الرويال باتل المنتشرة في شتى بقاع العالم، والتي لها أعداد كثيرة من اللاعبين، ومن هذه الألعاب لعبة ببجي موبايل ولعبة فري فاير ولعبة جراند ثفت أوتو.