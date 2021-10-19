تحذير عاجل من لعبة «pop it» المنتشرة في الأسواق خطر على الأطفال قد تسبب الوفاة

تحذير عاجل من لعبة «pop it» المنتشرة في الأسواق، اللعبة الشهيرة بوب إت الكثير من المستخدمين قد قاموا بالفعل بتحميلها وتثبيتها، ولكن الكثير من الخبراء قد أشاروا إلى كون تلك اللعبة من بين أكثر الألعاب التي تمثل تهديد حقيقي لأمن وسلامة الأطفال، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادة نتعرف بمزيد من الإيضاح والتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بتلك اللعبة، وكيف أن الكثير من الخبراء وعلماء الطب النفسي يحذرون من المداومة في استمرار الأطفال على اللعب لتلك اللعبة، وفيما يأتي نتعرف بالتفصيل على مزيد من المعلومات حول هذا التحذير.

تحذير عاجل من لعبة «pop it» المنتشرة في الأسواق

تقول إحدى الطبيبات وخبيرات علم النفس أن التمادي في ترك الأطفال باستمرار أمام اللعبة بوب إت، فهذا يعمل على مزيد من الشعور بالتوحد والعزلة عن بقية أفراد الأسرة، وتعتبر مصنفة ضمن أخطر الألعاب والتي لا بد من منع الأطفال تحت عمر الخمسة أعوام من ممارستها، حيث أنها تعتبر معتمدة بشكل أساسي على قطع تكون صغيرة الحجم ومتناهية الصغر وهي بلية وتكون مصنوعة من خام البلاستيك، أو مصنوعة من مادة الرخام.

ومن الممكن أن يكون صنع تلك القطع المستديرة في اللعبة بوب إت من أنواع خامات ومواد صلبة مختلفة، ويخشى الكثيرون أن يبتلع الطفل إحدى تلك القطع المستديرة، وهذا ما يتسبب في انسداد مجرى الهواء ومن ثم قد يكون الطفل معرض لخطر الوفاة حال إهمال مراقبته أمام تلك اللعبة.

معلومات عن لعبة «pop it»

تعتبر تلك اللعبة من أشهر القطع التي من الممكن أن يقوم باقتنائها الكثير من الآباء لأبنائهم، ولكن تعتبر من بين الألعاب التي تصنف بأنها تعليمية كما أنها تعتبر واحدة من بين أكثر الألعاب البسيطة والترفيهية والمفضلة في استعمالها من قبل الكثيرين، وما هي إلى عبارة أن يقوم الطفل بالغرس لأصابعه في محيط اللعبة وداخلها لمحاولة القيام بالإمساك بالبلية التي تتواجد بداخل الفقاقيع، والفرار منها، والطفل الفائز في تلك اللعبة هو من يجد الفقاعة التي تكون خالية من البلية التي تتواجد ويظل الأطفال يبحثون عنها.