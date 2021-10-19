احذر.. أضرار استخدام تطبيق تيك توك لهؤلاء الأشخاص

كشفت دراسة بحثية جديدة خلال الفترة الأخيرة عن أضرار استخدام تطبيق تيك توك على تلك الفئة، حيث أكد الأطباء في مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة، أنه قد ظهرت بعض الأعراض على مستخدمي التطبيق خلال الفترة الأخيرة مثل التشنجات اللاإرادية وكذلك حركات اهتزازية في الجسد مع نوبات لفظية، مؤكدة أن النسبة جاءت كبيرة بين الفتيات في مرحلة المراهقة.

أضرار استخدام تطبيق تيك توك

وكان عدد من الأطباء قد قاموا بدارسة بعض المرضى والتشاور فيما بينهم ومع المرضى من أجل التعرف على السبب وراء ذلك، حيث أنهم قد اكتشفوا أن معظم هؤلاء الفتيات لديهن شئ مشترك وهو استخدام تطبيق تيك توك، وفقاً لما تم نشره خلال الفترة القليلة الماضية عبر صحيفة “وول ستريت جورنال”، لذا توالت التحذيرات من ذلك التطبيق وخطرة على العديد من المستخدمين خلال الفترة القادمة، لذا ننصح الجميع بضرورة الابتعاد عن تلك التطبيقات التي قد تؤدي إلى تعرض الشخص إلى مشاكل نفسية تؤثر على حياتهم اليومية، وخاصة بعد انتشار التطبيقات والموقع الإلكترونية مثل فيس بوك، وتويتر ويوتيوب وغيرها.

أكد الأطباء أن هؤلاء الفتيات كن يُشاهدن العديد من مقاطع الفيديو عبر التطبيق الشهير عالمياً، حيث ظهرت أضرار استخدام تطبيق تيك توك على هؤلاء الفتيات وأنهم مصابون بمتلازمة توريت (Tourette)، فضلاً عن اضطراب في الجهاز العصبي مما أسفر عن قيام هؤلاء بحركات وأصوات متكررة بشكل لا إرادي، حيث أكد طبيب الأعصاب في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي الدكتور “دونالد جيلبرت”، أن ما يقرب من عشرة مراهقين جدد يعانون من التشنجات اللاإرادية يزورون العيادة عنده شهرياً منذ شهر مارس 2020.

وأضاف الدكتور “جيلبرت” أن أعراض هؤلاء المراهقين تتمثل في اضطرابات عصبية وظيفية، والتي تشمل بعض التشنجات اللاإرادية الصوتية و وكذلك حركات الجسم غير الطبيعية، مؤكداً أنها لا ترتبط بالعنف، ويمكن التخلص منها بالعلاج السلوكي المعرفي، وضرورة الابتعاد عن استخدام تطبيق تك توك لوقت يتعدى عدد من الأسابيع، لذا الحذر العدد من الأطباء تلك الفئة من الإفراط في استخدام التطبيق خلال هذه الفترة حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم لتلك الأمراض