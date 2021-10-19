نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن زين مسبقة الدفع وكيفية تحويل الرصيد للخطوط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا أراد عميل زين من شحن الخط او تحويل الرصيد من شريحة إلى الشريحة الأخرى فهناك بعض الطرق التي من خلالها يتمكن من فعل ما يريد، حيث أتاحت شركة زين للاتصالات السعودية الكثير من الخدمات لعملائها لكسب رضاهم الكترونيا، فيما يلي نوضح كيفية شحن زين مسبقة الدفع وطريقة تحويل الرصيد للخطوط مسبقة الدفع والشروط والأحكام اللازمة لتحويل الرصيد.

خطوات شحن زين مسبقة الدفع عبر الموقع الرسمي

هي واحدة من أبرز الخدمات التي تمنحها شركة زين لعملائها وهي إمكانية شحن زين مسبقة الدفع لخطوط الشركة، ويتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى رابط شركة زين للاتصالات السعودية.

ثم الدخول إلى حسابي.

ثم يتم اختيار النظام الذي يتناسب مع العميل لسداد القيمة الخاصة بالشحن.

اختار بطاقة الائتمان التي من خلالها تتمكن من السداد وسحب قيمة الشحن منها.

حيث يمكنك إدخال رقم البطاقة الائتمانية، أو يمكنك أيضًا اختيار بطاقة إعادة الشحن أو أي من أنظمة السداد المختلفة للسداد.

الاستعلام عن الرصيد في زين

يمكنك التأكد من وصول الرصيد بنجاح إلى رقم الشريحة المراد شحنها من زين مسبقة الدفع من خلال الآتي:

الاتصال على *142#

أو التأكد من الرصيد عبر تطبيق زين.

كما يمكنك الاستعلام عن الرصيد من خلال الدخول إلى الصفحة الخاصة بحسابي على موقع زين الرسمي.

طرق شحن رصيد زين

تتنوع طرق شحن رصيد زين، ويتم هذا عبر التالي:

عبر الموقع الرسمي لشركة زين، وهو ما ذكرناه سابقًا.

عبر الاتصال على *141* ثم كتابة رقم الشريحة ثم النقر على #

الاتصال على الرقم 1717 واتباع التعليمات للشحن.

خطوات تحويل الرصيد لخطوط زين مسبقة الدفع

يتمكن مستخدم شبكة زين للاتصالات السعودية من تحويل الرصيد من شريحة إلى شريحة أخرى مسبقة الدفع عبر إرسال رسالة نصية على الرقم 702702 تحتوي على كود Bt ثم ترك مسافة وكتابة رقم الشريحة المراد تحويل الرصيد لها ثم ترك مسافة أخرى ثم كتابة قيمة الرصيد المراد تحويله.

شروط تحويل الرصيد لخطوط زين مسبقة الدفع

يتم خصم قيمة 50 هللة مع كل عملية تحويل.

يجب التأكد من وجود رصيد كاف للتحويل.

يجب التأكد من وصول رسالة تأكيدية لتحويل الرصيد بعد إتمام عملية التحويل، حيث تحتوي تلك الرسالة على رقم المرسل إليه والقيمة المحولة له من الرصيد.

أدني قيمة متاحة للتحويل بالعملية الواحدة هي 5 ريال، وأقصى قيمة للتحويل تبلغ 20 ريال سعودي.

يمكن إرسال عدد من عمليات التحويل في اليوم الواحد ليصل إجمالي قيمة الرصيد المحول إلى 250 ريال سعودي كحد أقصى.

كما يجب أن يتوفر بالرصيد المتبقي بعد التحويل 25 ريال سعودي كحد أدنى.

باقات الإنترنت من زين للاتصالات السعودية

تتنوع باقات زين لتتناسب مع كافة العملاء، حيث يتمكن العميل من اختيار الباقة التي تتناسب معه حسب استعماله اليومي للإنترنت، وفي المجمل فإن في كل باقات الإنترنت يتم دفع 15% من قيمة الباقة قيمة الضريبة كمصاريف إضافية، وباقات الإنترنت هي: