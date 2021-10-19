نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر اشتراك نتفليكس الشهري في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت نتفليكس أن تصبح المنصة الإلكترونية الأكثر استخدامًا لمشاهدة الأفلام والمسلسلات حول العالم، وذلك بسبب المحتوى السينمائي والدرامي الذي تعرضه وقدرتها على تقديم قصص جديدة ومتنوعة، ولهذا يسعى العديد من المصريين لدفع اشتراك نتفليكس للتمكن من متابعة كل ما هو جديد والذي يبث حصريًا على المنصة، حيث أن سعر الاشتراك في netflix ليس مرتفعًا، ولذلك استطاعت جذب المئات منذ إطلاقها ومازالت حتى الآن تستقبل طلبات الانضمام، وإذا كنت تحطط لذلك، سنوضح لك قيمة اشتراك نتفليكس الشهري في مصر وبعض الدول العربية.

أفلام نتفليكس

تقدم نتفليكس باقة متنوعة من الأفلام الأجنبية، منها الخاص بالأكشن والمغامرات والرومانسية والأنواع المستوحاة من القصص الواقعية، مثل فيلم “الأب الأرمل- طعام صلاة حب- الأصدقاء الطيبون- الرحلة رقم 93- المعجزة الزرقاء”، إضافة إلى مسلسلات مصرية وأجنبية وعربية “لعبة الحبار- الخادمة- مدرسة الروابي للبنات- ما وراء الطبيعة- عوالم خفية- كارميل- البائع الخارق- رجل الكستناء- السكرتيرة كيم- لا بأس إن لم تكن بخير- زهرة الشر- طلقات شاردة- جامعة الزهور- تعويذة الماء”.

سعر اشتراك نتفليكس

أعلنت منصة نتفليكس عن سعر الاشتراك الشهري في جميع الدول، وعلى مستوى مصر، يبدأ السعر من 120 جنيه، وهذا الاشتراك يتيح للمشترك مشاهدة الأفلام أو المسلسلات في شاشة واحدة فقط وتحميل هذا المحتوى على جهاز واحد، إضافة إلى إمكانية المشاهدة على الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول، وكل ذلك بتقنية غير عالية.

والنوع الثاني من الاشتراك، يصل سعره إلى 165 جنيه، ويسمح بالمشاهدة على شاشتين في آنٍ واحد، واستخدام جهازين للتحميل والتمكن من المشاهدة على التليفزيون والجهاز اللوحي والكمبيوتر والهاتف، إضافة إلى مشاهدة عدد غير محدود من الأفلام والمسلسلات على مدار الشهر بتقنية HD، أما الاشتراك الأخير، فيصل إلى 200 جنيه، ويسمح بمشاهدة المحتوي على 4 شاشات في آنٍ واحد، واستخدام 4 أجهزة للتحميل، مع إمكانية المشاهدة على كل الوسائل المتاحة، إضافة إلى الإطلاع على عدد غير محدود من المسلسلات والأفلام بتقنية Ultra HD، وهي الدقة العالية الفائقة.

طريقة دفع اشتراك نتفليكس

وأكدت منصة نتفليكس، أنه يمكن دفع الاشتراك بعدة طرق، مثل الماستر كارد والفيزا وحساب أمريكان إكسبريس، وفي حالة عدم أمتلاك هذه الطرق، يمكن الدفع نقدًا من خلال إدخال رقم الهاتف الذي يحتوي على رصيد في محفظة كاش، ثم الضغط على الموافقة، وبذلك يكون الاشتراك مفعل ويمكن البدء في مشاهدة عدد غير محدود من الأفلام والمسلسلات طوال 30 يومًا.