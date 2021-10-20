منافس جديد لسيارات كيا وهيونداي يغزو الأسواق قريبا

أعلن وكلاء شركة Roewe عن نية الشركة طرح سيارات RX5 Max المعدلة الجديدة التي طورت لتكون منافسا قويا لمركبات كيا وهيونداي الكروس أوفر الحديثة.

وحملت السيارة الجديدة معها العديد من التغييرات التي تميزها عن مركبات RX5 Max السابقة وعن مركبات الكروس أوفر الأخرى المطروحة حاليا، إذ حصلت واجهتها الأمامية على خطوط مضيئة مميزة تمتد على كامل عرضها، وجهزت مصابيحها بتقنيات متطورة تجعل الإضاءة ممتازة ليلا ونهارا وحتى مع وجود الضباب.

كما بدا التطور التقني واضحا في قمرة هذه المركبة أيضا من خلال أحدث أنظمة المولتيميديا التي حصلت عليها، ومن خلال نظام الإضاءة الداخلي الذي يوفر أكثر من 250 لونا، نظام الصوتيات المدعوم بمكبرات صوت ممتازة من Bose، فضلا عن الشاشة اللمسية المتطورة الكبيرة التي ثبتت بين المقعدين الأمامين بشكل طولي كما في سيارات تسلا.

وتأتي هذه المركبة بهيكل بطول 4 أمتار و70 سم تقريبا، عرضه 187 سم، وجهزت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية للتحكم بالمقاعد والمرايا الجانبية، ونظام لتشغيل المحرك والمكيف عن بعد.

وستطرح بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونوعين من المحركات، محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر بعزم 181 حصانا، ومحرك بسعة لترين بعزم 231 حصانا، وستعمل بعلبة سرعة ميكانيكية بست سرعات أو علب أوتوماتيكية بسبع سرعات.