تردد قناة الفضائية الفلسطينية i1.elearn.edu.ps التابعة للبوابة التعليمية الفلسطينية بوزارة التربية والتعليم والتي تقوم اليوم بإطلاق الدورة البرامجية الجديدة والتي تبدا الأربعاء 20 أكتوبر 2021 على القناة لنقل المراجعات والشروحات للطلاب ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر، ويتابع القنوات جميع الطلاب الفلسطينيين وخاصة الذين تم عزلهم منزليا.

تردد قناة الفضائية الفلسطينية i1.elearn.edu.ps الدورة البرامجية اليوم الأربعاء 20 أكتوبر

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدورة البرامجية للطلاب ابتداء من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر العلمي عبر القناة التعليمية الفضائية وذلك ليتابع الطلاب الشرح الوافي للمواد الخاصة بم، أو يتم مراجعتها عبر القنة التعليمية، كما يقوم الطلاب المعزولين بالنازل بسبب تفشي فيروس كرونا في القطاع والضفة بمتابعة الدروس اليومية في الدورة البرامجية الجديدة والتي تم الإعلان عن موعد بدايتها مع باقة مميزة من المعلمين والمحاضرين في جميع المواد التي يرغب الطالب في الحصول على المساعدة في فهمها واستذكارها، والذي يكون ابتداء من يوم العشرين من شهر أكتوبر 2021.

فيروس كرونا في الدولة الفلسطينية

ارتفعت أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا في الأراضي المحتلة، وذلك بمعدلات متزايدة وخاصة بعد ظهور محتور دلتا الأكثر انتشارا وعدوى من الفيروس الأصلي، واستشعرت وزارة التربية والتعليم الخطر على الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ولذلك تم استصدار قرارات بالتعليم عن بعد، وذلك بمتابعة الطلاب لبرامج التعليمية التي أعلنت البوابة التعليمية عن موعد إطلاقها والذي يكون الأربعاء 20 أكتوبر 2021 حسب البرامج التعليمية الخاصة بكل سنة تعليمية.

البرامج التعليمية للطلاب على الفضائية الفلسطينية (الأول – الثاني عشر)

تردد قناة الفضائية الفلسطينية (التعليمية) على قمر نايل سات: تكون القناة على تردد 12688 أفقي.

وتكون على قمر عرب سات على تردد 11958 راسي.

البوابة التعليمية الفلسطينية (غزه – القطاع)