نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت الخرافية وموعد نزول لعبة PUBG: New State رسميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي نيو ستيت ، التي ينتظرها الملايين من عشان الألعاب القتالية الرويال باتل. والكثير من عشاق لعبة ببجي يبحثون عن معلومات عن اللعبة بشكل رسمي. حيث قامت شركة كرافتون بالإعلان عن اللعبة في فبراير 2021 الماضي وسيتم إصدار لعبة PUPG New State بشكل جديد كليا وتحديثات خرافية. وسوف ينسي الجيل الحالي لعبة ببجي السابقة بسبب إمكانيات اللعبة الجديدة. لأنه ليس التحديث في الخرائط فقط ولكن في كل شئ داخل اللعبة الجديدة. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت بعد نزولها علي جوجل بلاي مستقبلا وماهو الجديد والمختلف عن اللعبة السابقة ببجي. كل ذلك سنعرضه لكم وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي السطور القليلة القادمة.

خطوات تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد والايفون

فور نزول اللعبة علي شبكة الانترنت ستتوفر علي جوجل بلاي لإمكانية تثبيت لعبة PUBG New State APK علي الأندرويد. وسوف يتم نزولها علي apple store لجوالات الايفون ولتثبيت لعبة PUBG New State للاندرويد والايفون يجب إتباع التالي.

يجب أولا أن يكون الجوال متصل بخدمة الانترنت. كما يقوم بالدخول علي متجر جوجل google play.

كتابة أسم لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد في مستطيل البحث.

في مستطيل البحث. سوف يقوم جوجل بلاي بإظهار اللعبة في أول نتيجة يجب النقر عليها.

الآن يجب النقر علي كلمة تثبيت وسوق يتم تثبيتها مباشرة علي جوالك.

أما بالنسبة لتثبيت PUBG: New State علي الأيفون يجب الدخول الدخول علي أبل ستور وإتباع الخطوات السابقة.

موعد نزول PUBG: New State

كما ذكرنا في الفقرة الأولي أن لعبة ببجي نيو ستيت قد أعلن عنها من قبل شركة كرافتون في فبراير 2021 الماضي. وينتظر مستخدمين الألعاب القتالية موعد نزولها والذي مقرر نزولها رسميا علي جوجل بلاي وأبل ستور في أواخر العام الجاري 2021. حيث ستكون اللعبة مجانية ويمكن تثبيتها من المواقع الرسمية بدون مقابل. وذلك يعمل الآن متطورين اللعبة علي تجربتها وتجربة التحديثات التي ستغير مفهوم الألعاب الإلكترونية والتي تم تحديث اللعبة كالتالي.

أسلحة جديدة في لعبة PUBG New State وثقيلة غير موجودة في ببجي الحالية.

وثقيلة غير موجودة في ببجي الحالية. كما هناك أيضا خرائط جديدة وحديثة.

عصر اللعبة مستقبلا سيكون في عام 2051.

جودة اللعبة عالية ليس لها مثيل أنها شبه حقيقية. كذلك الشخصيات داخلها مثل الحقيقة. حيث تم تحديثات كبيرة في رسوميات اللعبة.

كما تم إضافة سيارات كهربائية.

طائرات درون بدون قائد. كل ذلك بجانب تحديثات المنطقة الزرقاء. حيث يقوم اللاعب بالركض كثيرا لدخول المنطقة الأمنة.

متطلبات لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد والايفون

قامت الشركة بتحديث الرسوميات ومعالجة اللعبة ومع هذه التحديثات يجب أن يكون الجوال متوافق مع تثبيت اللعبة حتي تقوم بلعبها بدون مشاكل أو توقف وجاءت متطلبات لعبة PUBG New State APK كالتالي.

إصدار أندرويد حديث لا يقل عن إصدار 8.0.1.

حد ادني لسعة تخزين داخلية في الجوال لا تقل عن 3.5 جيجا بايت ومع أستخدام اللعبة باستمرار ستكون هذه المساحة أكبر.

ذاكرو وصول عشوائية لا تقل عن 4 جيجا أو أكثر.

معالج سناب دراجون 720g أو اكثر أو ما يعادله من المعالجات الأخري.

متطلبات PUBG: New State للايفون يجب أن يكون الجوال إصدار 9 . كما أيضا الذاكرة لا تقل عن 2 جيجا. مع مساحة داخلية لا تقل عن 4 جيجا بايت.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة ببجي نيو ستيت للاندرويد والايفون. كما أستعرضنا الجديد في اللعبة وموعد نزولها رسميا علي آبل ستور وجوجل بلاي. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.