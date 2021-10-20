نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلم البرمجة من خلال افضل قنوات اليوتيوب العربية من الصفر حتى الاحتراف للكبار والصغار في المقال التالي

مؤخرا زاد الاهتمام بشكل كبير على أهمية تعلم البرمجة لما لها من أهمية قصوى، أصبح تعلم البرمجة من الضروريات ولم تعد مقتصره على المهندسين والمتخصصين فقط بل على العكس تماما أصبحت محل اهتمام لجميع الأفراد بمختلف التخصصات، حيث أصبحت العديد من المجالات والوظائف تتطلب فهم عميق للبرمجة لتسهيل الأعمال وتوفير الوقت واستغلال التقدم التكنولوجي الذي يمر به العالم في الوقت الحالي، ولأهمية البرمجة وتعلمها خصصنا هذا المقال لاستعراض العديد من القنوات التي تهتم بتعليم البرمجة من خلال الموقع الشهير يوتيوب كل ما عليك أن تفعله تخصيص بعض من الوقت والجهد والشروع في رحلة التعلم وتطبيق كل ما تتعلمه من خلال هذه القنوات لتحقيق الاستفادة القصوى. تعلم البرمجة من خلال قناة الزيرو ويب سكول(elzero web school) تعد قناة الزيرو ويب سكول من أفضل القنوات التي تهتم بتعليم البرمجة باللغة العربية.

تحتوى على العديد من قوائم التشغيل للدورات المختلفة في تصميم وبرمجة صفحات الويب.

كما تحتوى أيضا على العديد من النصائح الفعالة للاستفادة القصوى من القناة.

يوجد بالقناة الكثير من التطبيقات العملية لاكتساب الخبرات التي يحتاجها سوق العمل.

جميع الكورسات التي تتضمنها القناة مجانية تماما. قناة بغداد الجديدة(The New Baghdad) من أكثر القنوات التقنية العربية انتشارا لاحتوائها العديد من الدورات عالية الجودة في تعليم برمجة الاندرويد وصفحات الويب وامن المعلومات.

يملكها المهندس الشهير حسين الربيعي يتابع هذه القناة اكثر من 600 ألف مشترك.

واشهر الدورات التي قدمتها هذه القناة بشكل متميز عن غيرها هي دورة لغة الجافا واندرويد استوديو. أكاديمية حسونة Hassouna Academy أسس هذه القناة المهندس احمد حسونه، تحتوى هذه القناه العديد من الكورسات والمسارات الدراسية المنظمة بشكل جيد واحترافي.

تقدم هذه القناة فهم عميق وتأسيس قوى للمبتدئين لمفهوم البرمجة واستخداماها المتقدمة تعلم البرمجة من قناة Muhammed Essa كما تعتبر من أقوى قنوات اليوتيوب العربية لتعلم العديد من لغات البرمجة مثل Python , Laravel , C# , JavaScript.

كما تحتوى أيضا على العديد من المشاريع الكاملة والشروحات العملية.

أيضا جميع الدورات التي يقدمها المهندس محمد عيسى على هذه القناة تقدم بشكل مجاني. قناة Free4Arab Information Technology كما تعد قناة Free4Arab Information Technology من القنوات اليوتيوب الرائعة في شرح جميع علوم الكمبيوتر المختلفة ولا تقتصر على علوم البرمجة فقط وتحتوى على العديد من قوائم التشغيل لدورات البرمجة للعديد من المهندسين العرب. الوسوم عمر شويل - جدة تعلم البرمجة من خلال افضل قنوات اليوتيوب العربية من الصفر حتى الاحتراف للكبار والصغار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعلم البرمجة من خلال افضل قنوات اليوتيوب العربية من الصفر حتى الاحتراف للكبار والصغار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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