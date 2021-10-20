جهاز أبل mackbook pro مواصفات وأنواع و أسعار أجهزة apple mackbook pro

جهاز أبل mackbook pro الجديد من شركة أبل العالمية المطروح بالأسواق ، مع باقة متعددة من الجهاز بأنواع مختلفة . ذلك الجهاز mackbook pro 14 inch الذي يحتوي علي إمكانية إضافة شريحتين للاتصال . تلك الشرائح هي M1 MAX ، M1 PRO . كذلك أيضاً mackbook pro m1 max يطرح بأداء أعلي عن الشرائح القديمة . كما أنه تم التصريح من أبل أن mackbook pro m1 pro تختلف به الإمكانيات وأيضاً المواصفات . حيث أن ذلك يتوقف بناءً علي المعالج الخاص به والكارت الخاص بالرسوميات . كذلك أيضاً بجانب أن mackbook pro 2021 إمكانيات الجرافيك به تتحدد وفقاً لنوعية الجهاز المرغوب . الذي يرغب به المستخدم عند شراء الجهاز .

جهاز أبل mackbook pro الجديد من شركة أبل

صرحت شركة أبل العالمية عن جهاز أبل mackbook pro الجديد . بأنه يطرح بحجمين مختلفين فأن الحجم الأصغر من الجهاز تم تصنيعه بحجم 14 بوصة . كذلك يتم طرح الجهاز الأكبر حجماً بحجم 16 بوصة ويشتركان الجهازان بمواصفات تم تحديدها من أبل . يمكن ترقيتها وتحديثها فيما بعد . ذلك يتحدد بناءً علي رغبة المستهلك وحجم استخدامه لجهاز mackbook pro 14 inch . وفي السطور القادمة نستعرض المواصفات العديدة في الجهاز الجديد . المطروح من شركة أبل مع باقة أخري من الأجهزة الحديثة . كما سنتعرف أيضاً علي الأسعار التي تم طرح الجهاز الجديد بها داخل الأسواق .

مواصفات mackbook pro 14 inch

يطرح الجهاز باحتوائه علي شريحة M1 PRO . كذلك سمحت الشركة في هذا الجهاز إمكانية ترقيته لتصبح الشريحة بعد تحديثها بنظام M1 MAX . كما أن جهاز أبل mackbook pro يحتوي علي 8 أنوية تم ترقيتها ووحدة معالجة تحتوي علي 14 نواة . كذلك الشريحة الأخري المضافة للجهاز تأتي باحتوائها علي 10 نواة بالإضافة لوحدة معالجة الجرافيك 16 نواة .

أسعار mackbook pro 2021

تحددت أسعار mackbook pro 2021 بناءً علي إمكانيات كل جهاز . وفقاً لمواصفاته المتعددة وأيضاً حسب نوع الجهاز من الباقة المطروحة داخل السوق . ونتعرف علي الأسعار كما يلي :-

تحدد سعر الجهاز بسعر 1999 دولار أمريكي لأنواع M1 PRO WITH 8-CORE .

ذلك السعر تم تحديده مع سعة التخزين 512GB مع SSD STORAGE بجانب 16GB للذاكرة .

كذلك تحدد من الشركة زيادة سعر mackbook pro 14 inch وفقاً للخيارات المتعددة المطروحة .

وفقاً للخيارات المتعددة المطروحة . زيادة السعر 200 دولار لإمكانيات APPLE M1 PRO مع 14 CORE ، بتقنية GPU .

زيادة السعر 300 دولار لإمكانيات APPLE M1 PRO بجانب 16 CORE مع تقنية GPU .

جهاز أبل mackbook pro المطروح بالأسواق من أبل العالمية . ذلك بجانب باقة متعددة من الأجهزة MACKBOOK 16 INCH . أيضاً MACKBOOK M1 . وغيرها من الأنواع تعرفنا علي البعض منها داخل المقال بجانب الأسعار الخاصة بها . كما تم عرض المواصفات الخاصة بالجهاز والتي يمكن ترقيتها بشكل مستمر أذا رغب المستهلك في ذلك .