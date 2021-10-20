طريقة جديدة لـ شحن جواهر فري فاير والحصول على 100000 جوهرة هدية

استطاعت لعبة فري فاير خلال الفترة الأخيرة من تحقيقها العديد من الأرقام القياسية، كواحدة من أكثر اللعبات الإلكترونية تحميلاً عبر المنصات المختلفة، وجذبها لمئات الملايين من اللاعبين النشطين بشكل يومي حول العالم، نظرًا لما تتمتع به من مسابقات قوية وأحداث مشوقة رائعة، وتتمثل في اللعبة في نزول 50 لاعبًا لخريطة واحدة تجمعهم، يتسابقون جميعهم من أجل بقاء فرد واحد فيهم فقط على قيد الحياة، ليكون هو الفائز والرابح بالجوائز والهدايا، التي تصل في بعض الأحيان إلى شحن جواهر مجانية، يتم استخدامها في الحصول على العناصر المختلفة والمتنوعة والأسلحة والسكنات والرقصات وغيرها من المهام والإضافات الجديدة.

شحن جواهر فري فاير

وفي البداية نذكر بأكثر طريقة شحن جواهر فري فاير ضمانًا ومصداقية، وهي الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة: shop2game، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي باسم المستخدم.

أو أنشاء حساب جديد عبر موقع جارينا فري فاير.

اختيار شحن جواهر فري فاير.

ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

تسجيل رقم بطاقة الدفع الإلكتروني التي ستقوم بالدفع من خلالها.

ثم اختيار عدد الجواهر التي تود الحصول عليها.

ثم الضغط على موافق.

الحصول على 100 ألف جوهرة

يمكن الحصول على 100 ألف جوهرة من خلال المشاركة في حدث أرض الحرف الجديد عبر نسخة فري فاير ماكس في ثوبها الجديد، وهو ما يتيح لكل مشترك من نشر وعرض الخريطة التي قام بتصميمها، على أن يتم الاختيار بينهم لأفضل خريطة، ثم إعلان اسم الفائز بأفضل تصميم، وبالتالي يمكنه الحصول على أكبر هدية في تاريخ اللعبة، والتي تتمثل في الحصول على 100 ألف جوهرة مجانية، يمكنه شحن محفظته، ومن ثم استخدامها لاحقًا في اللعب وشراء عناصر اللعبة من المتجر أو خلافه.

جدير بالذكر أنه تم إضافة تشكيلة رائعة من الأسلحة الجديدة المتنوعة ومتعددة المهام إلى الخريطة، تتضمن أسلحة رشاشة ومسدسات فائقة الدقة في التصويب نحو الهدف بنجاح.