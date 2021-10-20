سعر ومواصفات Galaxy S 21 FE سامسونج جلاكسي إس 21 وأهم المزايا والعيوب

Galaxy S 21 FE ؛ شركة سامسونج غنية عن التعريف، وتعتبر من الشركات الأوائل التي قدمت مواصفات وإمكانيات الهاتف لا يمكن مقارنتها مع الشركات الأخرى، ومع التطور الكبير في إمكانيات ومزايا الهواتف التي تقدمها الشركات الأخرى، طورت شركة سامسونج من هواتفها حتى أصبحت قادرة على المنافسة بشكل قوي، ومن أفضل الهواتف التي قدمتها في الآونة الأخيرة هاتف Galaxy S 21 FE الذي سنتعرف على مواصفاته، ومزاياه، عيوبه، وأيضًا سعره.

Galaxy S 21 FE

تعتبر سلسة هاتف سامسونج S من سلسلة الهواتف الأنيقة ذات الإمكانيات الدقيقة والعالية المميزة التي تقدمها الشركة بأسعار قد تكون غير مناسبة للبعض ولكنها تتمتع بمواصفات وإمكانيات متطورة تتناسب مع احتياجات بعض العملاء.

والأهم أنها تستخدم معالج قوي ساهم على المنافسة مع الشركات الأخرى بقوة.

ومن خلالنا سنتعرف على مواصفات Galaxy S 21 FE مزاياه وعيوبه، وسعره في خلال السطور القليلة القادمة.

مواصفات هاتف Galaxy S 21 FE

وزن الهاتف: 190 جرام.

أبعاد الهاتف: 159.8 × 74.5 × 8.4 ملم.

الهاتف يدعم الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

دقة الشاشة: 1080x 2400 بكسل (+FHD) بكثافة بكسلات 411 بكسل في كل إنش.

أبعاد الشاشة 20:9 بوصة.

درجة سطوع الشاشة 1300 شمعة، ومعدل تحديث الشاشة: 120 هرتز.

حماية الشاشة من زجاج غوريلا جلاس.

الشاشة تأتي بتقنية +HDR 10، بالإضافة إلى وضع حماية العين، والوضع الليلي، وخاصية Always-on display

الهاتف يأتي بمعالج قوي كوالكوم سناب دراجون 888 الجيل الخامس، بدقة تصنيع 5 نانومتر، مع معالج ثماني النواة.

معالج الرسوم ثماني النواة بتردد أحادي 2.84 جيجا هرتز، ثلاثي النواة 2.42 جيجا هرتز، رباعي النواة 1.80 جيجاهرتز.

يأتي الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، مع نظام تشغيل أندرويد 11.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/2.2، مع مزايا رائعة مثل وضع عزل الخلفية، تقنية HDR، وضع التجميل، وإمكانية عزل الخلفية.

الهاتف يأتي بثلاثة كاميرات الأولى الرئيسية بدقة 12 ميجا بكسل، الثانية بدقة 8 ميجا بكسل بميزة التقريب البصري، الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل بزاوية واسعة.

مع مزايا قوية أخرى مثل التركيز التلقائي، التثبيت البصري، التقريب الرقمي، إمكانية عزل الخلفية، التصوير الليلي، التصوير الاحترافي.

إمكانية التصوير بالكاميرا الخلفية للفيديو بدقة 4320P 8K، 2160P 4K، 1080P FHD.

وإمكانية التصوير بالحركة البطيئة، والتثبيت الرقمي، كما يتوفر إمكانية التصوير بالفلاش.

يتوفر بالهاتف مستشعرات كثيرة مثل التسارع، التقارب، جيروسكوب، البوصلة، بارومتر.

يتوفر بالهاتف مستشعر بصمة متوفر بالشاشة، مع إمكانية التعرف على الوجه.

الهاتف مقاوم للماء، الغبار، فقد تم تجربته بالفعل والتأكد أنه مقاوم للماء حتى يصل إلى 1.5 متر، و30 دقيقة تحت الماء.

يمكن تركيب شريحة واحد + كارت ميموري، أو شريحتين اتصال فقط.

الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير، مع إمكانية الشحن السريع بقوة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

هاتف سامسونج جلاكسي إس 21 متوفر بألوان مختلفة مثل الرمادي، الأخضر الغامق، الأبيض، الأسود.

مزايا هاتف سامسونج جلاكسي إس 21

وزن الهاتف مناسب.

تصميم أنيق وألوان جذابة.

معالج قوي بالنسبة للفئة السعرية.

بطارية قوية تدوم فترة طويلة.

شاشة الهاتف كبيرة ومزاياها قوية.

الهاتف يدعم شبكة الجيل الخامس.

الكاميرات الأمامية والخلفية قوية.

يحتوي على مايكروفون لعزل الضوضاء.

عيوب هاتف Galaxy S 21 FE

لا يمكن تركيب شريحتين اتصال مع كارت ميموري.

لا يتوفر به مخرج لسماعة فقط يتوفر به السماعات الخارجية.

ولا يتوفر به راديو اف ام.

يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط فقط.

ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك.

لا يوجد لمبة إشعارات.

سعره غالي بالنسبة لمواصفاته.

سعر هاتف Galaxy S 21 FE