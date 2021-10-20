Anker تكشف النقاب عن Soundcore أول نظارة صوتية بسعر 200 دولار

أعلنت شركة Anker عن أول نظارة صوتية، جاء ذلك في إطار تطوير الأجهزة لدعم المستهلك، تمكنه من إستخدامها في أكثر من وظيفة لأنها يمكن أن تعمل باكثر من هدف، وقد بادرت Anker اليوم بالإعلان عن أول نظارة بمميزات صوتية وتصميمات مختلفة، كذلك ألوان النظارة التي تعكس مدى دقة التصميم والإبداع في برمجتها، وكذلك أضافت الشركة أن نظارة Soundcore ستكون متوفرة في الأسواق بسعر 200 دولار، وسيتم إضافتها على موقع الشركة الإلكتروني، الكثير من المواقع التجارية مثل أمازون.

مميزات نظارة Sound Core frames

تأتي نظارة Sound Core frames بتصاميم مختلفة، ولذلك يصبح بإمكان المستخدم اختيار التصميم المناسب له من بين عشرة تصاميم مختلفة باللون الأسود، من المحتمل في الفترة المقبلة أن يتم تطوير النظارة ودعمها بمهمات السماعة اللاسلكية، طرح تصاميم جديدة للسماعة مختلفة العدسات مثل عدسة فلترة الألوان والعدسات الطبية التي ستكون مفيدة لبعض الأشخاص الراغبين في نظارة طبية بمهام صوتية، يمكن التعرف على المميزات الأخرى من خلال الموقع الإلكتروني التابع للشركة المصممة لها.

موعد طرح سماعة Sound Core frames

كما أعلنت شركة Anker أيضا أنها ستطرح السماعة قريبا بشكل إلكتروني وبإمكان المستهلك شحنها من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو المواقع المختلفة مثل Best buy وAmazon وكذلك في الأسواق، وستوفر الشركة أيضاً جميع قطع غيار النظارة الأصلية في حالة تلف النظارة بشكل مفاجئ، وبإمكانك الآن تجربة نظارة Sound Core Frames والتعرف على خصائصها المميزة وأسعارها المحتملة عبر تطبيق Soundcore المتوافر الآن على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد و iOS ويمكنك تجربة إطارات جديدة وإضافية للنظارة، وتتميز تلك النظارة أنها تربط بين الدقة في التصميم الخارجي واختيار الألوان المناسبة بجانب بعض الخاصيات الأخرى التي ستُدعم بها النظارة فيما بعد، ولذلك تعتقد الشركة أنها ستصبح بالفعل من الأجهزة التي تقوم بمهام متعددة حسب رغبة الكثير من المستهلكين، ومن المميزات التي ستبهر المستهلك هو أن النظارة تأتي بقوة شحن يصل إلى 5.5 ساعة بجانب خاصية مقاومة الماء والأدوات الأخرى سهلة الاستخدام والتحكم في النظارة بشكل أسرع.