نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث الصور المسربة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S22 Ultra في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة سامسونج جالكسي عن هاتفها الجديد Galaxy S22 Ultra الذي يأتي بخصائص جديدة تليق بأعلى إصدار للشركة حتى الآن ومناسبة لتحسين تجربة مستخدمي هواتف سامسونج جالكسي، وفي الأيام القليلة الماضية تم تسريب صور جديدة للتصميم المتوقع للإصدار الجديد للشركة حيث تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بتصميم مشابه لإصدار Galaxy note 10 plus مع اختلاف وضع الكاميرا حيث من المتوقع أن تأتي بشكل رأسي بدلاً من الوضع القديم.

هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S22 Ultra

أضافت شركة سامسونج أن الهاتف الجديد سوف يُطرح في الأسواق بداية من العام المقبل، وقد نُشرت صور جديدة للهاتف عبر CAD ومنصة Let’s go degital وجاء فيها الإصدار الجديد للشركة مختلف في شكل الكاميرا الخلفية الذي تأتي على شكل الحرف P بشكل رأسي مختلف عن وضعها في الاصدارات السابقة.

وجاء ذلك بناء على الحافظات المصنوعة على التصميم الرأسي للكاميرا ومن المتوقع أيضاً أن يدعم الهاتف خاصيات جديدة في الكاميرا مثل خاصية التثبيت البصري.

مواصفات هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S22 Ultra

بحسب التسريبات الأخيرة للهاتف من المحتمل أن تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة تصوير 108 ميجا بكسل ومستشعر الكاميرا بدقة 12 ميجا بكسل.

وكذلك سوف تدعم الكاميرا خاصية التكبير البصري لكاميرا Telephone ، periscope telephoto بالإضافة إلى تحسينات جديدة للكاميرا ومميزات إضافية تجعلها أكثر دقة في التصوير عن الإصدار الأخير لشركة جالاكسي، وهذا مناسب لفئة المستخدمين الباحثين عن أفضل قدرة للتصوير، وكذلك تأتي كاميرة هاتف Galaxy S22 Ultra بتحسينات جديدة وتدعم مجموعةمن الخاصيات مثل خاصية التثبيت البصري، خاصية التمبير البصري حيث تدعم الكاميرا خاصية تثبيت تصل إلى 3 مرات من حجمها الطبيعي، وفي الإصدار الأحدث تأتي الكاميرا periscope telephoto بميزة التكبير البصري حتى 10 مرات، وكذلك بعدما أعلنت شركة جالاكسي عن الهاتف الجديد تشير التوقعات والتسريبات الأخيرة لتصميم الهاتف أنه سيتبنى لغة تصميم الإصدار القديم للشركة Galaxy Note 21 Ultra باختلاف في تصميم الكاميرا، بالإضافة إلى التحسينات الجديدة للهاتف، ومن المتوقع أن يطرح الهاتف في الأسواق ابتداء من العام المقبل ليتمكن المستخدمين من الحصول عليه.